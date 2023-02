"Es un imbécil...": Iker Casillas revienta a Piqué con despiadado comentario

Hay indicios de que la amistad entre los exfutbolistas españoles Iker Casillas y Gerard Piqué habría culminado, pues el exportero del Real Madrid se refirió al exzaguero del Barcelona como un imbécil.

El streamer Ibai Llanos ventaneó en sus redes sociales a Casillas al subir una captura de pantalla de una conversación que sostuvo con el exguardameta, a quien le preguntó su opinión sobre el exblaugrana.

"Iker, qué opinas de Piqué, no te parece un poco gilipollas" Sé sincero", fue el mensaje de Llanos para Casillas, quien respondió con un contundente "Niñato total e imbécil".

Casillas hoy se levantó amable. pic.twitter.com/ZPlZWdkv2q — Ibai (@IbaiLlanos) February 17, 2023

Iker Casillas y Gerard Piqué fueron rivales en varios partidos entre Real Madrid y Barcelona, aunque también coincidieron en la selección española, con la que su principal logro fue la coronación mundial en Sudáfrica 2010.

A pesar del fuerte comentario del excancerbero contra el exdefensa, quien no se ha pronunciado al respecto, podría tratarse de una broma, ya que ambos son socios en la Kings League.

Ibai Llanos se burla de Piqué

Durante un evento de la Kings League, el streamer Ibai Llanos se burló de Piqué y le recordó que los árbitros ayudaban al Barcelona cuando él era jugador, lo que causó que se enfrascaran en una pequeña discusión.

"¿El árbitro es buen árbitro o es de los que te pitaba a ti época Guardiola?", preguntó Ibai, a lo que el exdefensor del Barca comentó: "En la época Guardiola éramos tan superiores", y antes que pudiera seguir con su respuesta fue interrumpido.

"Pero bueno, el día que no eras superior te echaban un cable. Te decían; 'no te preocupes Geri'", indicó el creador de contenido español. Piqué, para cerrar el tema contestó: "No quiero abrir este tema porque podríamos estar horas".

