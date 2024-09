Premier League: Julián Araujo trabaja para llegar a la Copa del Mundo 2026

El Liverpool tomó el liderato de la Premier League tras vencer en Anfield y con doblete de Luis Díaz y uno más de Darwin Núñez al AFC Bournemouth, en donde juega el mexicano Julián Araujo, quien se perfila para ser uno de los elementos constantes en la zaga de la Selección Mexicana.

Previo al duelo de su equipo en la Premier, Julián Araujo habló con TNT Sports acerca del cambio en el Tricolor y aseguró que su deseo es llegar a la Copa del Mundo 2026.

Julián Araujo en un partido del Bournemouth de la Premier League Foto: Instagram de Julián Araujo

“La verdad es que muy motivado. La verdad que ha arrancado una nueva temporada, un nuevo reto. Muy feliz de estar aquí con este gran club. Me han dado la oportunidad de llegar a mi máximo nivel, de aprender mucho. Para mí es la mejor liga del mundo. Me siento muy feliz ya en un equipo estable, donde ya no me tengo que ir cedido, donde ya puedo hacer nombre y aquí puedo llegar a mi máximo nivel… La verdad que muy feliz y agradecido al staff, a mis compañeros, que me han aceptado muy bien, y esto es el arranque de algo muy bonito", dijo.

Sobre su adaptación al Bournemouth, club inglés que juega en la Premier League, el jugador que representa a México comentó que ha tenido ayuda de sus compañeros, pero se lleva muy bien con los que hablan español.

“Me llevo muy bien con Luis, con Marcos, con Kepa, con Din, con Eva. Es el grupito así, te digo, pero la verdad que todos mis compañeros me han ayudado mucho. Es un equipo muy humilde, muy familiar, cercano, y la verdad que muy ambicioso, y eso fue una de las razones por las que vine aquí”, dijo.

Sobre la nueva dirección técnica de la Selección Mexicana, el defensor lateral comentó que la llegada de Javier Aguirre "era algo que necesitábamos, un cambio donde nos exigen mucho", además que destacó la presencia de Rafael Márquez en el cuerpo técnico, ya que está como auxiliar del Vasco.

Julián Araujo, defensor mexicano, en un partido del Bournemouth de la Premier League Foto: Reuters

"El Vasco, todos lo conocemos. Tiene personalidad, tiene sus ideas, pero lo más importante es que nos deja ser nosotros mismos. Nos dan dos, tres cositas donde podemos mejorar, donde podemos hacer daño, pero igual durante el partido tenemos que tomar decisiones nosotros mismos", comentó.

"La verdad es que muy feliz con el staff, con el Vasco, con el Rafa, con todo el staff que llegó con el Vasco… y yo creo que es el inicio de algo muy bonito, de un cambio. Jugamos dos partidos contra Nueva Zelanda y Canadá y una de las cosas que nos dijo el Vasco era que a lo mejor un equipo nos puede ganar con calidad, pero con patadas no, y es una guerra para nosotros, es un orgullo ponernos el escudo. Para mí es un sueño cada vez que me pongo esa camiseta, la playera. Muy agradecido por otra convocatoria y espero que sea otra de muchas", apuntó.

aar