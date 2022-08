PUMAS: Directiva universitaria define el futuro de Andrés Lillini en el banquillo

La derrota sufrida a manos del Atlético de San Luis acentuó el mal momento de los Pumas, que ya suman cinco partidos sin ganar en el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX y seis en total incluyendo la goleada sufrida a manos del Barcelona en la disputa del Trofeo Joan Gamper.

Dicha situación ha generado muchos rumores en los últimos días, los cuales apuntaron a la posible destitución del argentino Andrés Lillini de la dirección técnica del club.

Ante ello, Miguel Mejía Barón, vicepresidente deportivo de Pumas, dio a conocer en conferencia de prensa la decisión que el equipo felino tomó en torno al futuro del estratega argentino, asegurando que seguirá al frente de la institución hasta el final de la campaña.

"El resultado que obtuvimos en Barcelona fue un golpazo tremendo que ha tenido consecuencias. Eso provocó rumores, inestabilidad y dudas sobre qué puede pasar con Lillini y lo que va a pasar es que se queda todo el torneo, es una decisión total de parte de la directiva universitaria", comentó Mejía Barón ante los medios de comunicación.

Acerca de los señalamientos que indican que hay una cláusula en el contrato del brasileño Dani Alves para jugar completos todos los cotejos de Pumas, Mejía Barón dejó en claro que eso es falso.

"El mal momento coincidió con la llegada de Alves y dio lugar a esas conjeturas ingeniosas y son buenas ideas para entrar en polémica porque eso vende, pero cualquier profesional no se prestaría a una tontería así. Parece una broma, pero como sé que no lo es, les digo que pueden certificar que eso no es verdad", subrayó el exdirector técnico en la Selección Mexicana en el Mundial de Estados Unidos 1994.

Detienen a exfutbolista de Pumas

La violencia y el deporte una vez más dan de qué hablar, pues este viernes se dio a conocer que Diego Rodriguez, exjugador de los Pumas de la UNAM, fue detenido en la Ciudad México junto a tres personas más, por actividades delictivas ligadas al secuestro y al narco.

De acuerdo con información de medios nacionales, el exdeportista, mejor conocido como "El Kalusha", fue arrestado como parte del grupo llamado "Los Guerreros" y se les encontró en posesión de 97 bolsas con marihuana, 118 con cocaína, dos armas, una báscula y mil pesos en efectivo.

Según los reportes, la detención del defensor central se dio por parte de Agentes de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), quienes pasadas las 17:00 hicieron el operativo en la colonia Copilco, en la alcaldía Coyoacán.

El también llamado "More", exfutbolista de la Liga MX fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para seguir con su proceso por los cargos que se le presenten.

