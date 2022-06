Pumas humilla al América y se lucen sus refuerzos

Los Pumas humillaron y golearon 3-1 al América, en partido amistoso que le sirve a los equipos como preparación de cara al inicio del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. El cotejo fue celebrado en el Seatgeek Stadium en Chicago, Illinois Estados Unidos.

El cuadro del Pedregal está armando su equipo para poder ser protagonista del siguiente certamen y el futuro cercano del club no podría verse más prometedor, ya que en el duelo ante las Águilas el goleador argentino Juan Ignacio Dinenno, quien extendió su contrato con los Pumas hasta 2024, marcó doblete ante de la media hora de tiempo corrido.

La primera anotación llegó luego de que la zaga defensiva de los de Coapa le cometiera falta a César Chino Huerta dentro del área y el árbitro del partido indicara la infracción; el Comandante Dinenno tomó distancia y con un certero cobro, imposible de atajar para Óscar Jiménez, colocó el 1-0 parcial al minuto 10’.

El Chino Huerta recién se incorporó a los Pumas para esta temporada y el ex de Chivas de Guadalajara cayó con el pie derecho con los felinos, pues se le vio participativo, con buen futbol, además de una gran actitud. El ofensivo de 21 años de edad no demostró su valía en el Rebaño, pero se espera que retomé el nivel que enseñó en los Cañoneros de Mazatlán.

. Gráfico: La Razón de México

Los Pumas dominaron el encuentro en Estados Unidos, aprovechando errores en defensa de los pupilos de Fernando Ortiz, quien vivirá su primer torneo completo al mando del América, debido a que en el Clausura 2022 recibió las riendas del club en la Jornada 9 ante los Rayados de Monterrey, cayendo 2-1.

El doblete de los del Pedregal se dio al minuto 29 tras un pase filtrado de Favio Álvarez, quien dejó a su compatriota de frente al marco americanista y ante la salida de Jiménez sólo tuvo que darle dirección hacia el lado derecho al esférico.

Durante el resto de la primera parte ninguna de las dos escuadras logró hacerle daño a su rival. La segunda parte fue diferente, pues los Pumas siguieron siendo los protagonistas del partido; sin embargo, el América despertó y comenzó a presentar mayor oposición.

Las Águilas dieron indicios de querer meterse en el partido con un gol invalidado de Bruno Valdez por fuera de lugar. El jugador paraguayo, máximo defensa goleador del club, definió de parte interna un centro del chileno Diego Valdés y clareó al portero Julio González; sin embargo, su mala posición hizo que la anotación bajara del marcador.

El cuadro comandado por el Tano Ortiz se mostró falto de ideas y contundencia, aunque entre los cambios resaltó el ingreso de Jürgen Damm en la segunda parte del duelo, pero el ex de Tigres no logró ser desequilibrante y en 30 minutos que jugó no fue determinante en la banda izquierda.

Ante la presión de los cremas los universitarios aprovecharon los huecos en la zona baja y con la velocidad de sus jugadores en el ataque lograron encontrarse con su tercer gol de la tarde, siendo el estreno de César Huerta como goleador de los Pumas.

Jorge Ruvalcaba, canterano del club, se internó en el área del América, sirvió una diagonal y el Chino sólo tuvo que cerrar la pinza y poner el 3-0 parcial. Diego Valdés hizo más decoroso el resultado final con un gol en el tiempo agregado.

De esta manera los de la UNAM y Águilas se preparan para el arranque del Apertura 2022. El campeonato inicia el viernes 1 de julio, pero América debuta ante los bicampeones del futbol mexicano, los rojinegros del Atlas, compromiso que realiza el sábado 2 de julio; por su parte, los Pumas le hacen los honores a los Xolos el 3 julio.