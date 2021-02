Contra Pumas vamos a salir con fuerza y corazón por los tres puntos: Jennifer Muñoz

Este jueves se vivirá una nueva edición del Clásico Capitalino en la Liga MX Femenil con el duelo entre el América y Pumas, cuando las Águilas reciban a las auriazules en duelo de la Jornada 8.

El conjunto auriazul se ha mantenido como la mejor defensiva del torneo, al sólo tener un gol en contra, además de que no han perdido en el Guard1anes 2021.

En el América la historia es diferente, pues marchan en el séptimo lugar de la clasificación general; sin embargo, el encuentro de este jueves podría significar un punto de inflexión en las dirigidas por Leo Cuellar, o así lo aseguró la jugadora Jennifer Muñoz.

"Siempre que tenemos que pisar fuerte. Son clásicos, pero no cambiamos la mente y no cambiamos el plan. Vamos a salir con mucha fuerza y mucho corazón a ganar los tres puntos como siempre tenemos que hacer"

"El profe siempre nos da mucho apoyo y mucha confianza y estamos súper enfocadas en la meta que es ser campeonas y eso no va a cambiar. Vamos a pisar fuerte cada partido para dar todo y ser campeonas"

¡Águilas, volemos juntos el día de mañana!

Sigue EN VIVO nuestro partido América vs Pumas de la Jornada 8⃣ desde el Nido 🦅



🔴 https://t.co/LhT9jS42VJ…

🔵 https://t.co/ZC6ZZLTAZT#EstoEsAmérica #ClásicoCapitalino pic.twitter.com/XGoxC5XXYA — Club América Femenil (@AmericaFemenil) February 25, 2021

NO HEREDAN LA RIVALIDAD DE LA VARONIL

En conferencia de prensa previo al partido de la Jornada 8, el técnico azulcrema Leo Cuellar aseguró que aunque sí es un clásico, no se hereda una rivalidad de la categoría varonil.

"Sí existe esa rivalidad, no necesariamente heredada por los varones, de un inicio así se creó (...) Sí hay pasión, se siente una atmosfera diferente en el juego. En lo personal no me va muy bien con los adjetivos calificativos de la tribuna. Lo veo como un buen partido, un buen Clásico, no necesariamente heredado, desde el principio se ha creado así”, dijo Cuellar.

Asimismo, afirmó que el equipo necesita de los tres puntos de cara a la segunda mitad del campeonato, para retomar las primeras posiciones de la clasificación general.

“Para nosotros ya no hay marcha atrás, cada partido que queda es definitivamente para buscar los tres puntos porque si no, no vamos a estar donde queremos al final del torneo regular. Viste la posición de Pumas en este momento, le daría un valor especial a la victoria, es un equipo que pasa por muy buen momento, se ve muy sólido, defensivamente siempre ha sido de los mejores, se ve con mucha confianza y dinámico, tener un buen resultado contra el que pasa el mejor momento en la Liga vestiría bien y ayudaría a recobrar confianza", sentenció en conferencia de prensa.

