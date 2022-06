​​QATAR 2022: ¡Lamentable! Destrozan a jugador de Perú por fallar penalti vs Australia

En el juego entre Perú y Australia, en el Repechaje rumbo a Qatar 2022, el gran héroe fue el portero australiano Andrew Redmayne, quien ingresó al partido en tiempos extra y detuvo el tercer penalti de los Incas, el cual cobró Luis Advíncula, a quien en su país lo culpan de la eliminación rumbo a la Copa Mundial.

Advíncula, exjugador de los Tigres en la Liga MX, erró el tercer cobro y cuando Redmayne atajó el penalti de Alex Valera que mandó a Australia a su quinto Mundial consecutivo, Luis se derrumbó y en las redes sociales lo tacharon como el responsable de no ir a la justa.

Dios mío abracen a Advincula. Ese hombre hoy no duerme. pic.twitter.com/IdkzVpOvQg — bokita edits ⚓ (@cabjedits) June 13, 2022

Todo Perú contra Advíncula pic.twitter.com/8A7rrAk9X6 — Tu Favorito (@TuExdeVerdad) June 13, 2022

¡El héroe de Australia! la atajada de Andrew Redmayne clasificó a los @socceroos y desató la locura de sus compañeros. ¡Australia estará en #Qatar2022! pic.twitter.com/4N7IQHhIai — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 13, 2022

"Si lo metía no se necesitaba ir más allá" y "Dios mío abracen a Advíncula. Ese hombre hoy no duerme", fueron algunos de los mensajes que se hicieron en Twittero sobre la eliminación de Perú en el Repechaje rumbo a Qatar.

El defensor ha recibido comentarios más subidos de tono, como: "Me acabas de joder la vida" y "Vete a la mier**", incluso se ha pedido que no regrese a Perú: "No esperaba menos de Advíncula, que no lo dejen volver a entrar al país".

Qatar 2022: Australia y Costa Rica, los últimos invitados

La Selección de Australia derrotó en penaltis 5-4 a la Selección de Perú en el Repechaje de la FIFA rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022 y se quedó con el penúltimo boleto para asistir a la máxima justa deportiva.

Luego de que el partido quedará 0-0 en tiempo regular y suplementario todo se definió desde los 11 pasos. El técnico de los australianos, Graham Arnold, cambió a los porteros en el minuto 120'; Andrew Redmayne ingresó a la cancha y atajó el cobro del peruano Alex Valera para darle la victoria al representante de Asia.

Redmayne reemplazó al titular Mathew Ryan en el último minuto de la prórroga y se arrojó a su derecha para tapar el disparo de Alex Valera, el sexto de Perú en la tanda desde los 11 pasos.

Costa Rica y Nueva Zelanda se enfrentaron en el Repechaje de la FIFA rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022, en busca del último boleto para la máxima justa deportiva y la selección de la Concacaf se quedó con el boleto al ganar el partido por marcador de 1-0; tercer Mundial consecutivo para los centroamericanos.

Los Ticos no salieron a especular en el Estadio Ahmad Bin Ali, en Rayán, Qatar, una de las sedes que dará vida en el Mundial que se realiza a fines de este año, y se metieron al Mundial gracias a Joel Campbell.

