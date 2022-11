Qataríes responden a protesta de Alemania.

Los aficionados portaron ayer un dibujo hecho a mano del exjugador Mesut Özil, en alusión a la manifestación de Alemania durante el partido ante España el miércoles pasado, después de que se les prohibiera utilizar el brazalete con la frase “One Love”. Los seguidores de Qatar criticaron el doble discurso de la selección de la nación germana recordando el trato que tuvo hacia el deportista Özil, descendiente de inmigrantes turcos, quien renunció luego de denunciar insultos racistas y acusar que se le tratara como un chivo expiatorio tras la eliminación de Alemania en el Mundial 2018.

Canelo desata lluvias de memes

En redes sociales los internautas reaccionaron al comentario del boxeador tapatío Saúl Álvarez, luego de que supuestamente el jugador argentino Lionel Messi denigrara una camiseta de la Selección Mexicana. “¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, escribió en Twi-tter y ahora ya se habla en tono de burla de la pelea del siglo Canelo vs. Messi.

Hinchas brasileños celebran en Doha

Los pamboleros de aquel país, que vencieron a Suiza en la Copa Mundial, festejaron en grande en Qatar, donde destacaron los atuendos verdes y amarillos. Desde la noche del domingo, sin que aún se llevara a cabo el juego comenzaron las fiestas.

Censuran manifestación

Durante el duelo entre Portugal y Uruguay un hombre corrió en la cancha de juego sosteniendo una bandera con colores del arcoíris, prohibida en Qatar, y portando una camiseta que decía “Respeto a las mujeres iraníes” y “Save Ukraine”. En la transmisión oficial del partido no se enfocó la protesta y el sujeto fue sometido por guardias.

Una conferencia sin futbolistas

La FIFA abrió un expediente disciplinario contra Alemania ayer, debido a que la federación de aquel país decidió no presentar a ningún jugador en la rueda de prensa obligatoria en la víspera de los partidos. El sábado pasado, Hansi Flick fue el único que acudió al evento en el que se dieron cita los medios de comunicación.