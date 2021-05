Quiero que más mexicanos cumplan sus sueños: Alfredo Gutiérrez

Lo que era un sueño se volvió realidad para Alfredo Gutiérrez, quien a principios de mayo recibió la llamada de los 49ers de San Francisco, para anunciarle que había sido seleccionado para formar parte del equipo.

Ser representante de México en la mejor liga de futbol americano a nivel internacional es un gran reto al que Gutiérrez no le huye y, por el contrario, lo toma de la mejor manera para que, a su vez, demuestre que más mexicanos pueden jugar en la NFL.

“Siempre quise representar a México de una u otra manera y que digan como ‘mira, ese de 2.08 metros es mexicano’, ahorita lo que yo quiero es representar a México de la mejor forma para que sigan volteando para acá y que más mexicanos puedan cumplir sus sueños”, aseguró el exjugador de los Borregos del Tecnológico de Monterrey, en entrevista con La Razón.

El liniero ofensivo nacido en Baja California busca demostrar que en México no sólo se juega futbol soccer y que, por el contrario, hay varios prospectos tricolores que tienen lo que se necesita para destacar en el futbol americano.

“Es mucha responsabilidad. Tengo que llegar y demostrar que los mexicanos tenemos mucha madera para trabajar, que tenemos muchas ganas, que queremos salir adelante y que sepan que no nada más somos buenos para el futbol soccer, sino que somos muy buenos atletas en el futbol americano”, contó.

Gráfico

La llamada de los 49ers de San Francisco es un momento que jamás olvidará, pues marca un antes y un después en la carrera del joven de apenas 24 años, quien aspira a pronto representar al equipo californiano.

“Estaba en mi casa esperando la llamada. Me sentaba, me paraba, salía y cuando por fin me llegó, fue una experiencia y sensación muy bonita. Estoy muy contento de ser parte de un programa así”, recordó.

El exjugador de la NFL Rolando Cantú fue parte crucial para la carrera de Gutiérrez, pues desde que se conocieron, el exliniero de los Cardinals de Arizona siguió de cerca el crecimiento de Alfredo.

“Llevo una excelente relación con Rolando Cantú. Es excompañero y amigo de un tío y él me lo presentó. Desde muy chico he tenido una buena comunicación con él y ha sido uno de mis máximos impulsores en decir que yo tenía la capacidad. Él desde que me vio me dijo que tenía la oportunidad de llegar a la NFL y nunca me ha dejado solo”, contó acerca del apoyo que le brindó el exguardia ofensivo.

Si bien el camino aún es largo, el sueño de Alfredo es claro y busca ser un histórico en la NFL y en los 49ers de San Francisco, equipo en el que tiene contrato por los próximos tres años.

“Mi sueño es poder estar en roster de los 55 jugadores y en el futuro poder ser un mexicano reconocido en la organización y en la NFL, que me conozcan, que conozcan a México y poder representar a los 49ers, para quedar como un gran jugador en la historia de la franquicia”, agregó.

“Yo me visualizo jugando muchos años en la NFL, porque siento que todos los días mejoro como persona y como jugador. Yo no dejaré de entrenar y de mejorar hasta que se acabe la gasolina. Quiero entrenar de la mejor manera. Todo va paso a paso y creo en el proceso”, sentenció Alfredo Gutiérrez, quien ya comenzó con el Rookie Minicamp de los 49ers de San Francisco, en busca de conseguir un lugar en el roster de la organización.