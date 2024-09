No sé si quiero volver a lanzar para este nuevo ciclo: Ángeles

Haberse quedado a sólo un lugar del podio en sus quintos Juegos Paralímpicos, los de París 2024, generó una profunda decepción en Ángeles Ortiz, no tanto por no haber conseguido la anhelada medalla, sino por la labor de los jueces de lanzamiento de bala, pues considera que no estuvieron a la altura de las circunstancias y que eso le impidió lograr un mejor resultado.

La originaria de Comalcalco, Tabasco, aseguró que la frustración por no haber conseguido su cuarta presea paralímpica la hace dudar de querer hacer el proceso rumbo a la edición de Los Ángeles 2028.

“Se siente frustración, en este momento no sé todavía si quiero volver a lanzar para este nuevo ciclo que yo había fijado como mi último. No sé si quiero porque digo, otros cuatro años pasando todos los procesos internacionales ¿para qué?, para que un juez que a lo mejor no tiene pleno conocimiento de las reglas internacionales venga y me tire mi preparación”, confesó Ángeles Ortiz en exclusiva con La Razón.

La desilusión para la experimentada paraatleta de 51 años fue doblemente mayor porque por segunda justa paralímpica consecutiva, motivos externos la privaron de colgarse una presea, pues en Tokio 2020 sufrió una lesión días antes de la competencia.

“Había mucho juez nacional por alguna cuestión de presupuesto. Las dos jueces que estaban viendo los faules desde que empecé a preparar los lanzamientos de práctica me dijeron que quitara el tubo, porque se movía. Te atoras y dices ‘ahora lo único que puedo hacer es darle con toda mi fuerza, ya no con toda la técnica’, pero sí te impacta. Tuve la fortaleza de continuar y de darle con todo, pero no era mi forma de lanzar. Me dio mucho coraje, fue mucha la frustración, porque una vez más por fuerzas externas a mí México, no brilló en esta prueba”, lamentó Ortiz Hernández.

La triple medallista paralímpica y múltiple ganadora de preseas parapanamericanas reconoció que le preocupa no sentirse convencida de hacer el proceso rumbo a Los Ángeles 2028, pues originalmente tenía pensado que ésa sería su última participación en el magno evento.

Me voy a tomar el tiempo necesario para saber qué voy a hacer y después ver quién me va a entrenar, con qué equipo voy a trabajar y no estar pasando, con más de 20 años de trayectoria, penas para poder entrenar y representar al país. Hay mucho que pensar, va a ser una decisión importante

Ángeles Ortiz, Atleta mexicana

“Otras veces he contestado convencida que voy al siguiente ciclo. Pero en este momento de lo que estoy convencida es que no quiero saber ahorita nada de eso y eso para mí es un punto rojo, porque siempre ha sido mi pasión, lanzo desde los ocho años y soy muy entregada, trato de que las reglas internacionales se vuelvan un estilo de vida en mí para no cometer errores”, remarcó.

Rommel Pacheco será el director de la Conade en el sexenio de Claudia Sheinbaum. Ángeles Ortiz tiene una buena percepción del exclavadista, pero prefiere tomar con cautela su llegada al organismo.

“Tengo una buena percepción de Rommel, pero no lo conozco a profundidad y no quiero adelantarme, porque ya nos pasó con la directiva anterior, que era alguien a quien todos admirábamos, esperábamos muchas cosas que no llegaron y prefiero no adelantarme y ver la óptica con la que viene. Ya no quiero desgastarme en ese tema”, enfatizó.

A espera de su decisión respecto al próximo ciclo, los tres metales obtenidos en sus cinco asistencias a Paralímpicos la dejan con un buen sabor de boca a la experimentada deportista.

“Han sido participaciones extraordinarias. No muchos se atreven a romper récords cuando alguien ya te lo rompió, a ponerse al tú por tú como en mi primer Paralímpico en Beijing 2008 y quedar a dos centímetros del oro, a que estés en una plataforma con otra rival y entre ambas se rompen el récord y a ver quién se cansa primero. Es mucho coraje, pasión y entrega porque no es Ángeles Ortiz, es mi país”.