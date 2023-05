Real Madrid: Carlo Ancelotti busca sustituir a un leyenda del club

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, estuvo en conferencia de prensa y habló acerca de su proyecto a futuro, pues sabe que Karim Benzema es un jugador veterano con el que no podrá contar de manera indefinida, los rumores apuntan a que podría buscar los servicios de Julián Álvarez.

El delantero argentino Julián Álvarez acaba de renovar con el Manchester City y su traspaso podría costar cerca de 109.7 millones dólares, ya que está valorado en casi 55 millones de dólares.

Por ahora el estratega italiano no piensa en opciones específicas para renovar su primera línea ofensiva, pues aún tienen tiempo para decidir quién ocupará el lugar del astro francés.

"El proyecto futuro del club es fichar un '9' porque Karim tiene una edad, pero como está ahora Karim no pensamos en esto y la delantera está funcionando muy bien. Karim ha tenido altibajos, pero han progresado Rodrygo y Vinicius, Asensio está haciéndolo muy bien... el problema no ha sido la delantera estos años"

Ancelotti no buscará cambiar en demasía su escuadra titular, pues mencionó que es importante ganar y después dedicarse a la recuperación de sus jugadores.

Carlo opina sobre las palabras de Antetokounmpo sobre el fracaso

El entrenador del Real Madrid puntualizó en que el tampoco se podía medir por las derrotas que ha tenido y compararlas con los títulos que ha conseguido, exaltó que el basquetbolista pueda aportar estas palabras y no sólo para el deporte.

"Me parecen unas palabras espectaculares y no tengo nada que añadir. Lo comparto al 100%. En el deporte... ¡y en la vida! No se puede hablar de fracasos. Fracasar es cuando no intentas hacer las cosas lo mejor que puedes. Cuando das el máximo y tienes la conciencia tranquila, no puedes hablar de fracasos. A veces las cosas salen bien y otras, no.”, concluyó “Carletto” sobre la reflexión deportiva.

El estratega también habló de su futuro en la selección brasileña a la que respondió ,un tanto risueño, que no hablaba de su futuro, pero que no había tenido contacto con nadie respecto a ese tema.

aar