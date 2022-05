Real Madrid celebra en España la conquista de la Champions League

El Real Madrid conquistó la Champions League número 14 de su historia a costa del Liverpool, en el Stade de France, y los festejos de regreso en la capital de España fueron en grande, ya que numerosos aficionados blancos celebraron junto al equipo el título europeo.

Los merengues fueron recibidos por una multitud de hinchas que celebraron en la Plaza de Cibeles como escenario principal. Incluso Marcelo festejó sobre la famoso escultura de la Diosa levantado el trofeo de la Champions.

Además, el camión donde se trasladaba el equipo visitó la Catedral de Almudena, donde el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, los recibió, ahí se presentaron las copas de LaLiga y la Copa de Europa; además, Florentino Pérez, presidente del club, compartió unas palabras.

Los festejos se extendieron hasta el estadio Santiago Bernabéu, en donde los jugadores festejaron, uno a uno, mientras la voz del inmueble los mencionaba y se encaminaban hasta el césped: Vinicius, autor del gol en la final, Karim Benzema y Thibaut Courtois fueron de los ovacionados.

"Ha sido un triunfo basado en los valores forjados en nuestra historia de 120 años, como el esfuerzo, trabajo, sacrifico y solidaridad. Este equipo y su cuerpo técnico es, ante todo, una gran familia", comenzó el directivo.

"Todos tienen una inmensa capacidad de trabajo y sacrificio, que es lo que nos ha llevado a ser lo que somos y representamos. Todos compartimos un mismo sentimiento, que han servido para que estas alegrías se puedan vivir en cualquier lugar del mundo”, finalizó Pérez.

Real Madrid se olvida de Kylian Mbappé tras la Champions

Después de la coronación del Real Madrid en la Champions League, Florentino Pérez, presidente del equipo merengue, fue contundente al asegurar que la negativa de Kylian Mbappé a reforzar al club español ya es un tema olvidado.

"El Madrid seguirá siempre trabajando en tener a los mejores jugadores, pero Mbappé ya está olvidado, no ha pasado nada, el Madrid ha hecho una temporada perfecta y es un tema que está olvidado. Hoy no existe Mbappé, existe la fiesta del Real Madrid", dijo tajantemente a Movistar Plus el presidente del equipo madrileño tras la victoria sobre el Liverpool en el Stade de France.

En el mismo tenor, el dirigente de la escuadra madrileña resaltó la fortaleza del club en el certamen continental tras haber eliminado al PSG, Chelsea y Manchester City, pues ante los tres estuvo en desventaja en algún momento de las series.

"Estoy contento. Hemos luchado y trabajado todos para poder llegar a una situación como la que tenemos. Este año hemos hecho una buena temporada en general, la Liga ya la celebramos y luego hemos tenido la suerte de que nos tocaban todos los equipos difíciles pero superando a todos", subrayó Pérez.

