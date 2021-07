REAL MADRID: Florentino Pérez arremete contra Cristiano Ronaldo y José Mourinho

La polémica sigue persiguiendo a Florentino, Pérez, presidente del Real Madrid, luego de que este miércoles se filtraran audios en los que arremete contra el portugués Cristiano Ronaldo, quien salió del club en 2018.

Los audios se dieron a conocer un día después de que fueron reveladas unas fuertes declaraciones que el directivo hizo en contra del exportero Iker Casillas y del exdelantero Raúl González, a quienes definió como las dos "grandes estafas" del equipo merengue.

¿Qué dijo Florentino de CR7?

"Está loco, este tío es un imb..., un enfermo. Creen que este tío es normal, pero es que no es normal, si no, no haría todas las cosas que hace. La última tontería que hizo, que la vio todo el mundo mundial... ¿Por qué crees que hace esa tontería?", dijo Pérez en unas declaraciones filtradas por El Confidencial de octubre de 2012, cuando Cristiano Ronaldo tenía tres años de formar parte de la plantilla del Real Madrid.

La “última tontería” a la que hizo alusión el presidente de la escuadra española fue cuando en septiembre de 2012, después de un partido de LaLiga contra el Granada, el jugador lusitano aseguró no celebrar los goles por estar “triste” y que la directiva del club blanco “sabía por qué”.

Pero los ataques de Florentino no se detuvieron ahí, pues también se fue con todo contra José Mourinho, director técnico de la entidad merengue en aquella época.

"Estos son tíos con un ego terrible, malcriados los dos, el entrenador (Mourinho) y él (Cristiano Ronaldo) y no ven la realidad, porque los dos podrían ganar mucho más dinero si fueran de otra manera", aseveró el polémico directivo de 74 años acerca del estratega portugués.

Desde 2009, Florentino Pérez vive su segunda etapa como presidente del Real Madrid, equipo del que ya había sido mandamás de 2000 a 2006.

EVG