REAL MADRID: Florentino Pérez estalla contra FIFA y UEFA; defiende a la Superliga

La Superliga europea causó conmoción durante el fin de semana, luego de que se anunciara su creación, con varios de los equipos más importantes del mundo.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, habló por primera vez de la creación de la Superliga, de la cual el club merengue es fundador y aseguró que es un nuevo proyecto que ayudará al futbol, pues la UEFA y la FIFA "son mal manejadas".

"La UEFA es un monopolio, deberían de ser más transparentes. No tienen una buena imagen en su historia, deberían de ser dialogantes y no amenazantes que aquí nadie ha hecho nada malo. Ellos tienen un formato que ya no sirve, no funciona, y le aseguró que muchísimos piensan así", dijo Pérez en entrevista con el Chiringuito, de España.

Además, aseguró que esta medida se toma por la crisis económica que se vive en el futbol mundial, con la que se podrían recuperar varios millones con una liga más competitiva.

"Cuando no tienes más ingresos que los de la tele, la única manera es haciendo partidos más competitivos, que puedan ver todos los aficionados del mundo. Si en vez de hacer la Liga de Campeones hacemos una Superliga seríamos capaces de paliar los ingresos que hemos perdido", dijo.

"Los clubes importantes de Inglaterra, España e Italia tienen que dar solución a una situación muy mala del futbol. Se han perdido 5 mil millones de euros. Nosotros tenemos un presupuesto de 800 y en vez de eso, terminamos en 700 la pasada temporada. Este año en vez de 900 vamos a ver si ingresamos 600. En dos temporadas 400 millones menos el Real Madrid", agregó.

Equipos que participarán en la Superliga