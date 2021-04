REAL MADRID: Zinedine Zidane pone en duda su continuidad con los merengues

Está a punto de dirigir su cuarta semifinal de Champions League como entrenador del Real Madrid, actual campeón de LaLiga de España. Sin embargo, Zinedine Zidane no está seguro de que continúe como timonel de los merengues al finalizar la temporada.

"No veo más allá de lo de hoy y del partido de mañana. Nadie sabe lo que va a pasar, vamos día a día. Nosotros pensamos únicamente en el día a día, en trabajar. Puedes tener un contrato de 4-5 años y salir mañana, y al revés. Estoy contento, no miro el futuro nunca, no sé lo que va a pasar dentro de tres meses", declaró el estratega del Real Madrid en conferencia de prensa.

Este domingo 18 de abril, el Real Madrid visita al Getafe en choque correspondiente a la Jornada 33 de LaLiga. Los de la capital española son sublíderes del campeonato con 66 puntos, uno menos de los que cosecha el líder Atlético de Madrid.

Por otra parte, Zizou le respondió a los que demeritan su trabajo como director técnico y señalan que solamente es un alineador.

"No creo que sea un desastre de entrenador; no soy el mejor entrenador, pero me gusta lo que hago. Lo importante es meter pasión en todo lo que te gusta. Sé dónde estoy y aquí lo importante es dar el máximo", declaró el timonel francés, quien comenzó su segunda etapa como entrenador del Real Madrid en marzo de 2019.

¿Qué partidos le faltan al Real Madrid en LaLiga?

A LaLiga de España le restan seis fechas para que llegue a su fin y se conozca al nuevo monarca.

Después de su duelo ante el Getafe, el Real Madrid se verás las caras con Cádiz, Betis, Osasuna, Sevilla, Granada, Athletic de Bilbao y Villarreal.

EVG