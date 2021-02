REAL MADRID: Zinedine Zidane explota en plena conferencia de prensa (VIDEO)

A través de redes sociales se volvió viral el video de la conferencia de prensa de Zinedine Zidane, quien estalló ante los reporteros, tras ser cuestionado por la mala racha del equipo.

El Real Madrid cayó en la Copa del Rey y en LaLiga marcha en el tercer puesto, por lo que la continuidad de Zidane está en duda, de cara a lo que resta de la campaña.

"Me reivindico con mis jugadores para que nos dejen trabajar. Tenemos el derecho de pelear, al menos este año. Es verdad que el próximo año hay que cambiar, pero este año dejarnos pelear a esta plantilla que ganó la liga el año pasado, no hace diez. Un poco de respeto. Decirme a la cara que hay que cambiar el entrenador, pero no solo por detrás", dijo Zidane, enojado.

Además, dio a entender que no va a renunciar a su puesto y que al término de la temporada habrá cambios en el plantel, para volver a luchar en LaLiga.

"Si hay cosas que no funcionan hay que ver al responsable y yo lo soy de esta plantilla. El próximo año seguro hay que hacer algo, pero esta temporada esta plantilla se merece seguir y dar la cara. A nuestra afición le digo que vamos a dar la cara pase lo que pase y a intentar dar una alegría. Quieren vernos ganar y jugar bien al fútbol. Lo vamos a intentar", sentenció.

