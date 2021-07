REAL MADRID: Florentino Pérez destroza a dos estrellas de los merengues

Un auténtico escándalo es el que se vive en el interior del Real Madrid luego de que salieran a la luz unas polémicas declaraciones de Florentino Pérez, presidente de la escuadra merengue.

Los audios son de fuertes críticas que hace Pérez a dos estrellas del equipo español y ambas datan de 2006, cuando había concluido su primera etapa como mandamás de la institución.

¿A quiénes destrozó Florentino Pérez?

De acuerdo a el diario El Confidencial, Pérez Rodríguez se fue a la yugular sobre Iker Casillas y Raúl González, dos de los emblemas históricos y la época contemporánea del Real Madrid.

"No es portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga, no lo es. No lo ha sido nunca, ha sido el gran fallo que hemos tenido. Lo que pasa es que los (se interrumpe la grabación) le adoran, quieren hablar con él, no sé, le defienden tanto, pero bueno, es una de las grandes estafas. La segunda es Raúl, las dos grandes estafas del Madrid son primero Raúl y segundo Casillas", expresó el directivo acerca de Iker Casillas, quien estuvo en las filas merengues de 1999 a 2015.

En cuanto a Raúl, segundo máximo goleador en la historia del Real Madrid con 323 anotaciones, Pérez aseveró que era un futbolista malo y que tuvo culpa de que el renunciara a la presidencia de los de la capital española en su primera etapa en la institución.

"Raúl es malo, se cree que el Madrid es suyo y utiliza todo lo que hay en el Madrid, todo lo que ha desarrollado, para su propio beneficio, él y su representante. El culpable de que el Madrid vaya mal... Mira, yo me he ido entre otras cosas por él. Porque él, como ya se considera acabado y se considera ya tal (...), dice: 'Antes de que yo me acabe y que esos... voy a acabar con el Madrid'. Es un tío negativo, está destrozando al Madrid", atizó.

