¿Renunció Paco Villa a TUDN tras su polémica disculpa hacia el América?

Previo al partido de Jornada 3 de Liga MX entre América y Atlas, los cronistas Enrique "El Perro" Bermúdez y Francisco Villa criticaron el trabajo de la directiva azulcrema.

Durante un programa de TUDN, Paco Villa comentó: " todo el mundo está contratando jugadores que terminan contrato y el América no puede", a lo que Bermúdez agregó: "o no tienen lana o la directiva no funciona, me queda muy claro".

Después de las críticas, los narradores se disculparon por sus comentarios, sin embargo, trascendió que Paco Villa habría renunciado a la compañía.

Luis Omar Tapia desmiente los rumores

Luis Omar Tapia, narrador de TUDN y compañero de Paco, desmintió los rumores que ponen al relator fuera de la empresa.

No suelo contestar este tipo de reporte. Pero me veo en la obligación ya que @Paco_Villa_ es compañero de trabajo y amigo. Esto es una irresponsabilidad de comunicación social y de ética periodística, al no tener información de fuente creíble. Es un invento para generar tráfico. https://t.co/nvUERbkRy1 — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) January 26, 2022

"No suelo contestar este tipo de reporte. Pero me veo en la obligación ya que Paco Villa es compañero de trabajo y amigo. Esto es una irresponsabilidad de comunicación social y de ética periodística, al no tener información de fuente creíble. Es un invento para generar tráfico", escribió.

