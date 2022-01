AMÉRICA: El "Perro" Bermudez y Paco Villa explotan contra la directiva de las Águilas

América sigue buscando refuerzos para el Clausura 2022, sin embargo, Enrique "El Perro" Bermúdez y Francisco Villa criticaron el trabajo de la directiva azulcrema.

Durante un programa de TUDN, Paco Villa comentó: " todo el mundo está contratando jugadores que terminan contrato y el América no puede", a lo que Bermúdez agregó: "o no tienen lana o la directiva no funciona, me queda muy claro".

Las palabras de los narradores se dieron un día antes del partido entre Las Águilas y el Atlas; duelo que ganaron los Rojinegros por marcador de 2-0.

Bermúdez y Villa se disculpan

En sus redes sociales, tanto "El Perro" como Paco Villa, se disculparon por las palabras que expresaron hacia Santiago Baños, presidente deportivo del América.

"El Perro" se disculpó por sus comentarios. Foto: Captura de pantalla

"Ofrezco una sincera disculpa al Club America, a su directiva y en especial a Santiago Baños, por las opiniones personales expresadas en el día de ayer. Antes de dar nuestra opinión en el show no le preguntamos al club ni le dimos la oportunidad de dar su posición...", escribió Enrique en su cuenta de Twitter.

