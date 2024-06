La Volpe desenmascara a David Faitelson en plena transmisión; "Vino a Televisa por la plata" (VIDEO)

El veterano director técnico Ricardo La Volpe exhibió y desenmascaró a David Faitelson en plena transmisión en vivo al asegurar que se fue a Televisa (TUDN) por demasiado dinero, a pesar de que durante toda su carrera en los medios de comunicación criticó a dicha televisora.

El peculiar hecho ocurrió durante la transmisión del partido de la fase de grupos de la Copa América 2024 entre Paraguay y Brasil, luego de que el Bigotón intervino en un diálogo entre el controvertido periodista y el exfutbolista Miguel Layún.

"¿Sabes por qué me da risa lo que dice él (Faitelson)? Porque cree que la gente no sabe que después de tantas veces que criticó a Televisa, mataba a Televisa, se cree que la gente no sabe porque se vino a Televisa... No vino por chupetines, por unos caramelos... ¡vino por la plata!", fue el contundente mensaje de Ricardo La Volpe para exhibir a David Faitelson.

El comentario del exdirector técnico de la Selección Mexicana desató las risas de Andrés Vaca, Miguel Layún y el propio David Faitelson en los momentos finales de la transmisión del cotejo en el que la Verdeamarela goleó 4-1 a la Albirroja.

Previamente, el exintegrante de ESPN le había preguntado a Miguel Layún en qué sitio cenarían y le hizo énfasis en que visitaran un lugar acorde a sus viáticos y no a los de los futbolistas del América, momento en el que La Volpe intervino para desenmascarar al controversial y experimentado comunicador.

Faitelson aseguró que nunca trabajaría en Televisa

Fueron varias las ocasiones en las que David Faitelson dijo que nunca trabajaría para Televisa, argumentando que su pasado y formación en TV Azteca con José Ramón Fernández no se lo permitirían.

"Yo jamás trabajaría en Televisa, jamás de los jamases... entiendo cuáles son mis raíces y formación, cuál es mi escuela", aseguró en una ocasión el comentarista en una emisión de 'Futbol Picante' en la que Ricardo Peláez recordó su paso de América a Chivas.

El video de este momento, que fue en el 2017, cobró fuerza en septiembre del año pasado, cuando tomaron fuerza los rumores que indicaban que el experimentado periodista se uniría a TUDN.

¿Cuál fue el último equipo que dirigió Ricardo La Volpe?

Han pasado ya cinco años de la última experiencia del veterano Ricardo La Volpe como entrenador. Su más reciente experiencia fue al frente de los Diablos Rojos del Toluca, a los que dirigió en 29 compromisos en el 2019.

En diciembre del 2023, el Bigotón fue presentado como nuevo timonel del Muchachos FC de la Kings League, el torneo de futbol 7 creado por Gerard Piqué e Ibai Llanos.

Sin embargo, en marzo de este 2024, Ricardo La Volpe dejó el timón de Muchachos FC por cuestiones logísticas para convertirse en director deportivo de dicho club.

