Roland Garros: Djokovic regala raqueta con la que ganó título a niño mexicano (VIDEO)

En las últimas horas se hizo viral un video en que se observa cómo Novak Djokovic le regaló la raqueta con la que le ganó el Roland Garros, este domingo al griego Stefanos Tsitsipas, a un niño.

El diario español ABC señala que el niño que recibió la raqueta es de origen mexicano y Novak resaltó que no conoce al infante, pero que durante todo el partido lo apoyó y hasta fue su entrenador.

"Bueno, no conozco al chico. Estuvo en mi oído todo el partido básicamente, especialmente cuando estaba dos sets abajo. Me animaba, me alentaba. De hecho, también me daba tácticas. Me decía: 'Mantén tu servicio, consigue una primera pelota fácil, luego lánzate y ve por su revés'. Me estaba entrenando literalmente", comentó entre risas.

Novak no se desconcentra en su título 20 de Grand Slam

Una de las preguntas que le hicieron a Novak Djokovic tras ganar el Roland Garros para su título 19 de Grand Slam, poniéndolo a uno del récord histórico que comparten sus rivales Roger Federer y Rafael Nadal, fue sobre si en algún momento estuvo resignado a no poder alcanzarles.

El contexto era que, al iniciar la temporada de 2011, Federer era dueño de 16 coronas, Nadal de nueve y Djokovic apenas una.

“Voy a seguir en lo mío, lo seguiré buscando", dijo el astro serbio sobre la tabla histórica de los Slams de la que todo el mundo ha estado pendiente desde que cada uno de ellos rebasó el hito de 14 que había sido establecido por Pete Sampras.