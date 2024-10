Santiago Giménez defiende al 'Chicharito' Hernández y le manda un recado al delantero de Chivas

Santiago Giménez salió en defensa del experimentado Javier 'Chicharito' Hernández, quien es uno de los futbolistas más criticados y atacados por la afición en las redes sociales.

El actual atacante del Feyenoord, quien se encuentra lesionado, consideró injustas las críticas contra el delantero de las Chivas, pues cree que un sector de la gente no valora lo que ha hecho el tapatío fuera de México.

"Duele porque por más de que sí hay que exigirles a los jugadores creo que no valoran lo que ha hecho y tampoco valoran que 'Chicharito' mucho tiempo y ahorita pone la bandera de México en alto", comentó Santiago Giménez en entrevista con ESPN.

En la misma charla, el Bebote aprovechó para lanzarle un mensaje al 'Chicharito' al revelar que eventualmente le gustaría compartir la delantera de la Selección Mexicana con el exgoleador del Manchester United.

"Me gustaría jugar con 'Chicharito' de doble nueve. Para mí es un ejemplo a seguir en todos los sentidos, como persona y como jugador. Lo que él ha logrado muy pocos jugadores lo han podido hacer y yo quiero seguir sus pasos", reconoció el surgido de la cantera de Cruz Azul.

Santi Giménez reconoce deuda con Selección Mexicana

Por otra parte, Santiago Giménez admitió que se ha quedado corto con la Selección Mexicana, con la que casi no ha podido marcar goles, a diferencia de lo que sucede con el Feyenoord.

"Estoy consciente de que en la Selección Mexicana he quedado a deber, no hay por qué mentir. El delantero necesita hacer goles y en la Selección me ha ido mal en ese aspecto", señaló al respecto el ariete de 23 años.

Sin embargo, el Bebote dejó en claro qué sabe la capacidad que tiene y por ese entiende la exigencia que los aficionados del Tricolor tienen con él.

"Sé quién soy, lo que puedo dar y al final también sé que la gente no te va a pedir algo que no has demostrado, sino que te pide cosas que saben que puedes dar; estoy muy abierto a escuchar en ese sentido", ahondó.

Santiago Giménez en Selección Mexicana

Partidos: 32

​Goles: 4

​Asistencias: 2

​Minutos: 1,616

​Periodo: 2021-2024

Títulos: Copa Oro 2023

¿Cuándo volverá a las canchas Santiago Giménez?

El mexicano Santiago Giménez sufrió una lesión en el muslo en el partido de la Jornada 6 de la Eredivisie contra el NAC Breda el 22 de septiembre.

El Feyenoord de Rotterdam informó que después de los análisis médicos realizados, se estima que el tiempo de recuperación del seleccionado tricolor sea de tres meses.

Esto significa que Santiago Giménez estaría listo para volver a jugar los últimos días del 2024, cuando la Eredivisie y otras ligas europeas estén en la pausa invernal. Por ese motivo, lo más factible es que el regreso del Chaquito a las canchas sea en enero del 2025.

