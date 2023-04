Santiago Giménez responde a Luis García, tras hablar de él por igualarlo con 20 goles en su primera temporada en Europa

Santiago Giménez metió su gol número 20 en su primer torneo Europa en el partido entre Feyenoord contra el Utrecht en la Eredivisie y alcanzó algunos récords por los que recibió todo tipo de elogios.

El Feyenoord dijo que Giménez es el primer jugador de la institución en anotar en al menos seis partidos consecutivos de la liga de Países Bajos desde hace 19 años. También empató el récord del “Chicharito” Hernández y Luis García con el mayor número de anotaciones de jugaodres mexicanos en su primera temporada en el Viejo Continente.

"Sentí mucha emoción porque siempre los admiré muchísimo, los admiro, más bien, fue algo muy lindo, pero nunca, nunca, nunca, me voy a comparar con ellos porque ellos están acá (top), ellos son otro nivel", compartió en sus redes El Bebote.

El ‘Bebote’ de la gente 👌🔝



Así la afición al encontrarse a Santi Giménez en Rotterdam 👏🏻



🎥 de @HJO_1908 pic.twitter.com/EKBlteoB0d — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) April 24, 2023

Luis García le manda mensaje a Santi Giménez

Por esta razón, el Dr. García le dedicó un videomensaje elogiando el trabajo del “Bebote”, siendo el tercer mexicano en alcanzar esa marca y posiblemente el primero en superarla, pues aún le quedan cuatro partidos para terminar la temporada.

“Me visto de gala porque hoy Santiago Giménez ha empatado un récord poderosísimo, fascinante, tanto de Javier Hernández con el Machester United como mío con el Atlético de Madrid…“, abrió el comunicador de Azteca Deportes.

La felicitación empezó con estilo característico del ex goleador mexicano y continuó con las fanfarrias por entrar a este historial y dando su pronóstico para cerrar su primera etapa en la Eredivisie.

“Me da muchísimo gusto que hayas empatado este récord y está clarísimo que te quedan varios partidos y vas a acabar metiendo hasta treinta pirulos mi querido Santi Giménez.”, señaló el ex jugador de los Pumas.

Luis García con nostalgia por arrebatarle el título

El comentarista no se podía ir sin recriminarle el hecho de alcanzarlos en la cantidad de dianas y de forma picaresca expresó que le estaba quitando anécdotas para su familia.

“Lo único que me duele es que ya me quedan pocas cosas que presumirles a mis hijos y mis futuros nietos, y está era una de ellas, maldita sea, ya no me pertenece.”, dijo el Dr. en tono burlesco hacia Santiago.

El analista deportivo cerró con los mejores deseos hacia el delantero canterano de La Máquina y lo elogió por su manera de aportar a su equipo, por lo que lo llamó digno representante de la selección mexicana.

“…haz evolucionado en muy poco tiempo, de manera brutal. Se gozan tus goles, porque aparte eres ese delantero que sabe jugar, no sólo que mete goles, sino que juega bien a la pelota y está clarísimo que en un futuro muy cercano te vas a hacer dueño de la playera número nueve de la Selección Nacional por muchos años.”, concluyó el exmundialista.

