Selección Mexicana: Felipe Baloy lanza fuerte mensaje contra la afición azteca

¿PUES QUÉ CREEN⁉️



🇵🇦FELIPE BALOY COINCIDE con HÉCTOR HERRERA🔥



¡EL AZTECA NO PESA!



“El ambiente NO ES TAN PESADO. Es más el 🏟 el clima, pero la gente NO OCASIONA NERVIOSISMO o te PRESIONA. A eso se refiere HH: En el AZTECA NO SE SIENTE la presión de la gente”.@deportesWRADIO pic.twitter.com/uu4vQwnVgW