Selección Mexicana: Jaime Lozano adelanta convocatoria del Chucky Lozano y sorpresas para la Fecha FIFA

Jaime Lozano, director técnico de la Selección Mexicana, ya prepara la que será su convocatoria para la próxima Fecha FIFA y adelantó que el delantero Hirving Lozano regresará al cuadro Tricolor, además que prepara sorpresas en su lista.

En conferencia de prensa el Jimmy confirmó que el Chucky, actual elemento del PSV de los Países Bajos, está en planes para que forme parte de la convocatoria para los partidos entre Ghana y Alemania, que son el próximo 13 y 17 de octubre.

“De Hirving, pues en principio sí sería la posibilidad de traerlo, de que esté aquí con la selección, de que le pueda dar muchísima alegría nuevamente a su país. Y bueno, esperemos que todo en estos días transcurra de la mejor manera para que él también pueda venir y disfrutar también de su selección”, aseveró Lozano.

De acuerdo con transfermarkt el Chucky ha disputado cuatro partidos en todas las competencias esta temporada con Los Granjeros, tres en la Eredivisie y uno en la Champions League. En 199 minutos jugados el canterano del Pachuca tiene tan solo un gol, que fue en la liga neerlandesa.

Además del llamado del exjugador del Napoli, el timonel de México indicó que Marcel Ruiz, futbolista del Toluca, estaría también en la convocatoria de la próxima Fecha FIFA, aunque la vez pasada el atacante de los Diablos Rojos no estuvo en la cita.

Jugadores de la Selección Mexicana previo al duelo amistoso ante Australia Foto: Twitter @miseleccionmx

“Es un jugador joven, muy pronto estará porque lo he dicho y no me cabe la menor duda que es el futbolista que mejor entiende el futbol de nuestra liga. Es muy inteligente, que poco a poco vuelve a ser muy determinante para su equipo, ahora con algunas distancias", dijo Jaime Lozano.

Ruiz, de 22 años de edad, ha disputado, de acuerdo con el sitio transfermarkt, ha disputado ocho partidos disputados en el Torneo Apertura 2023 de la Liga MX, no ha marcado gol, pero ha dado tres asistencias.

"Es importante que esos jóvenes y que tienen minutos que se hagan notar en posiciones que normalmente están cubiertas por algunos extranjeros. Entonces, es lo que quiero decir. Marcel, estará en este proceso, de eso no tenga ninguna duda”, agregó el timonel Tricolor.

Juan Pablo Vigón da un pase ante la marca de Marcel Ruiz en el partido entre Tigres y Toluca. Foto: Twitter del Toluca@TolucaFC

Jaime Lozano también fue consultado por Alexis Vega, quien no atraviesa el mejor momento con las Chivas e incluso ha sido fuertemente criticado por la afición rojiblanca. El timonel del cuadro nacional indicó que el delantero del Rebaño Sagrado no atraviesa su mejor nivel debido a una lesión.

“Creo que lo más difícil en cualquier profesión, en este caso en el futbol, es mantener un gran nivel. A Alexis a partir de la lesión le ha costado un poquito de trabajo, ha perdido la titularidad en su club también, lo conocemos también de sobra, es lo mejor que hay en el país", apuntó.

"Posiblemente, no pase el mejor momento de su carrera, pero él saldrá adelante porque ha salido de cosas mucho más complicadas que esta y seguramente que él necesita también tener un descanso, alejarse, ver las cosas desde otra perspectiva, valorar todo lo que tiene y después cargar las pilas para regresar al nivel en el que normalmente nos tiene acostumbrado a ver”, terminó.

aar