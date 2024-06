Selección Mexicana | ¿Javier Aguirre tendrá una tercera etapa con el Tricolor?

El experimentado entrenador Javier Aguirre reconoció que ha tenido pláticas con la Federación Mexicana de Futbol, concretamente con el comisionado Juan Carlos Rodríguez. Sin embargo, dejó en claro que no reemplazaría a Jaime Lozano en la dirección técnica.

"Yo mismo me hago la pregunta de donde encajaría en la Selección Nacional, pero la respuesta es donde sea menos en el lugar del Jimmy. Eso le dije a Juan Carlos Rodríguez, Es nuestro entrenador para el Mundial, es el mejor que está y el que va a llegar. Seguro habrá fracasos, pero no podemos hablar cada ocho meses de otra persona o el que está de moda", aseguró el 'Vasco' en entrevista con Caliente TV.

Javier Aguirre, quien dejó la dirección técnica del Mallorca después de dos años y medio al frente del club español, dejó en claro que no tiene el deseo de tener una tercera etapa como estratega de la Selección Mexicana, de la que estuvo al frente el los periodos 2001-2002 y 2009-2010.

"Con mi edad y experiencia podría dejar de ser el técnico, y no tengo problema con eso, lo tengo asimilado. Pero no encontramos la función precisa para mí en México, en el futbol de México. No encaja la pieza. Tú quieres y yo quiero, pero de qué", sentenció el 'Vasco'.

Las anteriores etapas de Javier Aguirre con México

Javier Aguirre reemplazó a Enrique Meza a mediados de 2001 en el banquillo de la Selección Mexicana después de los malos resultados del 'Ojitos' en el timón.

El 'Vasco' enderezó el rumbo en las eliminatorias rumbo al Mundial Corea-Japón 2002 y guió a México al subcampeonato de la Copa América del 2001 celebrada en Colombia. Su gestión acabó tras la derrota a manos de Estados Unidos en los octavos de final del Mundial del 2002.

Javier Aguirre regresó a la Selección Mexicana para tener una segunda etapa en el 2009 en lugar del sueco Sven-Göran Eriksson. De nueva cuenta, el exjugador surgido del América enderezó el barco y llevó al Tricolor de manera directa al Mundial de Sudáfrica 2010.

Su aventura acabó luego de la caída frente a Argentina en los octavos de final del Mundial, aunque un año antes ganó la Copa Oro tras un estrepitoso 5-0 sobre Estados Unidos en la final.

Jaime Lozano responde a rumores acerca de su renuncia

Jaime Lozano rompió el silencio este viernes acerca de los rumores que señalan que dejará la dirección técnica de la Selección Mexicana de futbol en caso de que este sábado el Tricolor sea vencido por Brasil en su último partido de preparación antes de su participación en la Copa América.

David Medrano, periodista de TV Azteca, le preguntó al Jimmy si es verdad que renunciará al banquillo de México si el fin de semana sus dirigidos sucumben a manos de la Verderamarela en el amistoso pactado en Texas.

"No hay forma. Lo he dicho, yo creo mucho en los procesos, yo creo que hay señales donde a lo mejor alguien podría pensar en esto, pero de mi parte jamás y más como veo al grupo y como veo al staff y a todos", respondió tajantemente Jaime Lozano, negando que la idea de renunciar esté en su mente.

EVG