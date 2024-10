La Selección Mexicana revela el estado de salud de Javier Aguirre; ¿dirige hoy ante Estados Unidos?

La Selección Mexicana reveló que el técnico Javier Aguirre entró a una clínica para realizarse un estudio, además que revelaron si estará en el juego de esta noche ante la Selección de Estados Unidos, que se realiza en el Estadio AKRON.

El cuadro Tricolor confirmó que El Vasco Aguirre sí ingresó a una clínica, pero todo se trató de un estudio de rutina, para revisar su estado de salud tras una cirugía a la que se sometió el mes pasado. "Javier se encuentra bien y dirigirá el partido de esta noche ante Estados Unidos", comentaron.

Informamos que nuestro Director Técnico, Javier Aguirre, acudió esta mañana a la Clínica de su amigo, el Dr. Rafael Ortega para realizarse un estudio de seguimiento tras la cirugía de espalda a la que se sometió el mes pasado.



Javier se encuentra bien y dirigirá el partido de… pic.twitter.com/jwDEqM6XAv — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 15, 2024

"Informamos que nuestro Director Técnico, Javier Aguirre, acudió esta mañana a la Clínica de su amigo, el Dr. Rafael Ortega para realizarse un estudio de seguimiento tras la cirugía de espalda a la que se sometió el mes pasado", indica el comunicado de la Selección Mexicana.

El mensaje del Tricolor fue acompañado por una foto de Javier Aguirre, quien se ve sonriente y de buen humor. De esta manera los rumores sobre el estado de salud del técnico fueron despejados y estará al frente para el duelo ante los estadounidenses.

Javier Aguirre habla tras salir de la clínica

Tras salir de la clínica del Doctor Rafael Ortega, que fue en donde se atendió para el chequeo de su espalda, Javier Aguirre atendió a los medios de comunicación que se reunieron para conocer cómo se encuentra el técnico, quien dejó en claro que todo está perfecto.

"Anoche fue Rafa Ortega, quien me invitó a conocer su clínica, coincidió que me operaron hace un mes de la espalda y dije: 'ah, pues que me vean de una vez tus doctores'. Y me vieron sus doctores, está a toda madre todo", dijo ante los medios.

El Vasco señaló que lo rumores de un desmayo fueron mentira: "Se decían muchas cosas, mi rey", comentó el extécnico del Mallorca, quien agregó que se encuentra listo para dirigir en el AKRON. "Perfecto, voy a comer con el equipo", además de bromear con los reporteros: "No sean chismosos cabrones".

La Selección Mexicana buscará terminar con una racha de cinco años sin poder vencer a Estados Unidos, que en los últimos años ha tenido una hegemonía sobre el cuadro Tricolor.

