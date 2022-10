Selección Mexicana: Salen a luz increíbles detalles de una de las fiesta más famosas; "metieron 25 mujeres y un travesti" (VIDEO)

En 2010 tuvo lugar una de las fiestas más famosas y polémicas de la Selección Mexicana de Futbol y más de 10 años después, Néstor de la Torre Menchaca, exdirectivo del Tri, reveló increíbles detalles de aquella noche.

Tras un partido en Monterrey, entre México y Colombia, jugadores del Tricolor armaron una fiesta en el hotel de concentración: "Meten 26 mujeres, yo revisé todas las cámaras. Bueno, no es cierto, 25, porque el otro era trasvesti", señala Néstor de la Torre en charla con David Medrano, para el canal de YouTube del periodista.

Nestor de la Torre cuenta toda la verdad de la fiesta de seleccionados en Monterrey. No se guardó nada el existente.

Los esperamos el jueves. pic.twitter.com/JDjU7fXByT — david medrano felix (@medranoazteca) October 18, 2022

Uno de los jugadores involucrados fue Carlos Vela, actual jugador del LAFC de la MLS: "Vi todo. Le hablé por teléfono a (Carlos) Vela y le dije: 'hiciste esto. Estos tres hicieron esto, estas hiciste tú vas a estar castigado'. Yo hable con todos, con todos hablé", sigue la anécdota de Néstor.

El exjugador relata que fueron 16 elementos de aquella Selección Mexicana los que participaron en la fiesta, pero no se enteró hasta que llegó a la ciudad: "Fueron como 16 (jugadores de la Selección) a la fiesta. Llegando a mi oficina (en México) me siento, empiezo a ver los periódicos y me doy cuenta".

Para finalizar, Néstor de la Torre comentó que uno de los jugadores de la Selección Mexicana, que en ese tiempo jugaba en el extranjero, le preguntó si había cámaras en el baño."Había gente que me decía: 'yo no fui'. A ver w**, hay cámaras. Hubo una persona que estaba en el extranjero que me preguntó: '¿oye, hay cámaras en el baño?'", indica el exfutbolista.

¿Quiénes estuvieron en la fiesta de la Selección Mexicana?

De los jugadores que se supo estuvieron dentro de la fiesta de la Selección Mexicana fueron Carlos Vela, Carlos Salcido, Héctor Moreno, Francisco Javier "Maza" Rodríguez, Rafael Márquez, Guillermo Ochoa y Javier Hernández.

aar