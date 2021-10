Simone Biles considera que no debió asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio

Dos meses después de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la gimnasta estadounidense Simone Biles considera que no debió acudir al magno evento.

La deportista de 24 años, quien actualmente se encuentra en una gira de exhibición, compartió en una entrevista con la revista New York Magazine lo difícil que ha sido para ella lidiar con los abusos sexuales que sufrió por parte de Larry Nassar, médico de la selección estadounidense.

Foto: Captura de Twitter

Las duras declaraciones de Biles

Biles, quien ha cosechado siete medallas en dos Juegos Olímpicos, indicó que lo ideal hubiera sido renunciar al equipo de su país desde hace mucho tiempo.

"Si miras a todo lo que he pasado en los últimos siete años, no debería haber vuelto a formar parte del equipo olímpico. Debería haber renunciado mucho antes, cuando Larry Nassar estuvo en los medios de comunicación durante dos años", aseveró la originaria de Columbus, Ohio.

No obstante, la exitosa atleta comentó que lo que le impidió tomar esa decisión fue dejar a un lado el sueño de representar a Estados Unidos en competencias internacionales.

"No iba a dejar que se llevara algo por lo que he trabajado desde que tenía seis años. No iba a dejar que me quitara esa alegría, así que lo superé en la medida en que mi mente y mi cuerpo me lo permitieron", dijo.

Por otra parte, la multimedallista se pregunta cuánto tiempo le llevará superar los abusos de Nassar.

"Solo quiero que un médico me diga cuándo voy a superar esto", resaltó Biles, quien agregó que "probablemente" tendrá que lidiar con ese problema "durante 20 años".

EVG