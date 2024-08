"Ni siquiera sabía que había ganado la plata", Haideé Aceves tras su podio en los Paralímpicos de París 2024

La emoción y alegría se adueñaron de la paranadora tapatía Haideé Aceves en la piscina de la Arena La Défense después de haber cosechado la medalla de plata en la final de los 100 metros dorso S2 de los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Después de haber logrado la primera presea para la delegación nacional en la justa que se realiza en suelo francés, la atleta jalisciense reconoció que ni siquiera se había percatado de que se había adjudicado el metal plateado.

"Ni siquiera sabía que había ganado la plata. Trataba de ver en el banco porque se prendían los foquitos, no había ningún foquito yo volteaba y no sabía que estaba pasando. Vi mi nombre en la pantalla y no lo podía creer, vi la bandera de México y alcancé a ver mi nombre y no lo podía creer", comentó Haideé Aceves en declaraciones al Comité Paralímpico Mexicano (Copame).

¡Mexicana de plata! 🇲🇽🥈



📸 | Estos son los mejores momentos de Haidee Aceves tras el subcampeonato en los 100 metros dorso categoría S-2 de los Juegos Paralímpicos #Paris2024 🇫🇷. pic.twitter.com/ST2q8wUVhJ — CONADE (@CONADE) August 29, 2024

"Cuando volteé y vi a mi mamá celebrando y al otro auxiliar, Edson, fue increíble. Yo ni sabía en qué lugar había quedado, pero estaba muy feliz porque estaba ahí", agregó la paranadora de 31 años de edad.

Haideé Aceves dedicó a sus padres, a su pareja y principalmente a su abuelito su presea plateada ganada en el primer día de actividades de los Juegos Paralímpicos de París 2024.

"Principalmente a mi abuelito (dedicarle la medalla), mi papá Raúl que está en el cielo, él hubiera dado todo por estar aquí, a mucha parte de mi familia que se quedó en casa, mis hermanos, primos, tíos, mi mamá que está aquí, mi papá que está en el público. A Chuy, mi pareja, que también está en Guadalajara apoyándome con toda su familia", remarcó.

Haideé Aceves, contenta por su primer metal paralímpico



Haideé Aceves reconoció que fue duro el proceso para ganar su primera medalla paralímpica hasta su cuarta participación en el magno evento, pues no se pudo subir al podio en las ediciones de Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020.

"Fue muy duro, lo vengo buscando no nada más este ciclo, desde muchos años atrás, en toda mi carrera deportiva y en todos los Juegos Paralímpicos en que he estado", subrayó.

La paranadadora de Guadalajara reconoció que subirse al podio en unos Juegos Paralímpicos era un sueño que tenía pendiente y que haberlo concretado le genera muchas emociones indescriptibles.

"Es algo muy anhelado que siempre había soñado y como siempre lo he dicho, un ciclo paralímpico se vive de todo, es como una montaña rusa. No puedo describir cómo me siento, son muchas emociones juntas", concluyó Haideé Aceves.

