Super Bowl LVIII | ¿Hora y dónde VER el show del medio tiempo EN VIVO y GRATIS del Kansas City Chiefs vs San Francisco 49ers?

El Super Bowl LVIII será un evento que reúna a todo tipo de aficionados, desde los que son aficionados de Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers o de la NFL, así como aquellos que sintonicen el partido solo para ver el show del medio tiempo, que este año estará a cargo de Usher.

La NFL y Apple Music anunciaron que el cantante, compositor y productor de estadounidense estará al frente del show en el Allegiant Stadium de Las Vegas, que será el espectáculo de medio tiempo 57 luego de su creación por la liga en 1967.

¿Dónde ver el show del medio tiempo de Usher?

El show del medio tiempo del Super Bowl LVIII por Usher es el próximo domingo 11 de febrero de 2024 y se dará al entre tiempo del partido que sostendrán los Kansas City Chiefs ante los San Francisco 49ers. El concierto se podrá ver por la señal de Canal 5, Azteca 7, TUDN, Fox Sports e ESPN, además de Star Plus.

¿Quién es Usher, el artista del medio tiempo del Super Bowl LVIII?

Usher Terrence Raymond IV, conocido artísticamente como Usher, nació el 14 de octubre de 1978 en Dallas, Texas, Estados Unidos. Es un cantante, compositor, bailarín, actor y productor reconocido mundialmente por su música dentro de los géneros R&B, hip hop y pop.

Usher comenzó su carrera musical a una edad temprana, participando en concursos de talento locales y actuando en eventos. Su gran oportunidad llegó cuando firmó un contrato discográfico a la edad de 13 años con LaFace Records.

Su álbum debut homónimo, "Usher" (1994), generó cierto reconocimiento, pero fue su segundo álbum, "My Way" (1997), el que lo catapultó a la fama con éxitos como "You Make Me Wanna..." y "Nice & Slow".

El álbum "8701" (2001) y el posterior "Confessions" (2004) consolidaron a Usher como una estrella mundial del R&B. "Confessions" se convirtió en uno de los álbumes más vendidos del género, con éxitos como "Yeah!", "Burn" y "Confessions Part II".

Además de su éxito en la música, Usher ha incursionado en la actuación, apareciendo en películas como "She's All That" (1999), "Light It Up" (1999), y "In the Mix" (2005).

Ha ganado numerosos premios Grammy a lo largo de su carrera, incluidos varios por sus contribuciones a la música R&B. También ha sido juez en programas de talento como "The Voice" en Estados Unidos.

