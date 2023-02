Tenis: Novak Djokovic rompe el récord de más semanas como el número 1

La Razón Online /Associated Press

Novak Djokovic batió el récord de más tiempo como el número uno de los ránkings del tenis profesional en ambas ramas, al emprender el lunes su 378va semana en la cima del escalafón de la ATP y así rebasar las 377 con las que Steffi Graf lidera a la WTA.

El serbio ya era el dueño del récord masculino cuando eclipsó la vieja marca de Roger Federer en la ATP, de 310 semanas, en marzo de 2021.

“Desde luego que me siento halagado. Extremadamente orgulloso y feliz por este logro”, dijo Djokovic en un video difundido en las redes sociales, en el cual se refirió a Graf como “una de las tenistas más grandes y legendarias".

Después de Djokovic y Grafen la lista histórica de más semanas como número uno aparecen Martina Navratilova, con 232, y Serena Williams, con 319, seguidos por Federer. Los ránkings computarizados empezaron a confeccionarse en la década de 1970.

Djokovic lleva siete finalizando como el primero de la ATP, otro récord del tenis masculino.

Carlos Alcaraz, español de 19 años, segundo mejor del mundo

A sus 35 años, Djokovic volvió a la cima tras consagrarse campeón del Abierto de Australia en enero. Saltó del quinto peldaño para desplazar a Carlos Alcaraz. Ese título fue el 22 de Djokovic en un torneo de Grand Slam e igualó a Rafael Nadal por el récord histórico de hombres.

Djokovic tiene marca de 12-0 en 2023 y compite esta semana en Dubái, su primer torneo desde la victoria en Melbourne.

Logró subir a la cúspide de los ránkings pese a que se perdió un puñado de grandes torneos en 2022, entre ellos el Abierto de Australia y el US Open, por no haberse vacunado contra el COVID-19. Djokovic participó en el Melbourne Park este año porque el país anfitrión relajó los protocolos de la pandemia.

Su presencia en dos citas de envergadura en Estados Unidos en marzo, los Masters de Indian Wells y Miami, está en veremos, y ha pedido un permiso para ingresar al país.

Djokovic tampoco pudo sumar puntos por atrapar el título de Wimbledon, ya que no se adjudicaron puntos en esa edición. Ambas giras declinaron repartir puntos en respuesta a la decisión del All England Club de vetar la participación de jugadores de Rusia y Bielorrusia como resultado de la invasión a Ucrania. Aún no se sabe si esos jugadores podrán acudir a Wimbledon este año.

Alcaraz, el español de 19 años que se coronó en el último US Open, se mantiene en el segundo lugar del ránking, seguido por el griego Stefanos Tsitsipas y el noruego Casper Ruud. Taylor Fritz escaló dos lugares para ubicarse quinto, un tope personal que le convierte en el primer estadounidense dentro de los cinco primeros desde Andy Roddick en 2009.

Rafa Nadal, sin jugar desde que sufrió una lesión en la cadera izquierda en el Abierto de Australia, retrocedió dos puestos y amaneció el lunes como octavo.

El ránking de la WTA no registró cambios en su Top 10, con la polaca Iga Swiatek como número uno con un amplio margen. Le escolta la bielorrusa Aryna Sabalenka, flamante campeona del Abierto de Australia.

Barbora Krejcikova, la checa que conquistó el cetro de Roland Garros en 2021 y que venció a Swiatek en la final de Dubái el sábado, saltó del 30mo puesto al 16to.

