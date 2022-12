TENIS: Rafael Nadal rompe el corazón de la afición mexicana con duras declaraciones

La leyenda en activo del tenis mundial, el español Rafael Nadal, juega hoy en la Ciudad de México un partido de exhibición ante el noruego Casper Ruud, pero lanzó un comentario que le rompió el corazón a más de un aficionado.

La Plaza México albergará el TennisFest GNP, evento que tiene como partido estelar el duelo entre los finalistas de Roland Garros 2022 y en conferencia de prensa Nadal dijo que puede ser la última vez que juegue en México.

“Cuando estoy en México no me siento un extranjero, lo del idioma nos ayuda mucho y la estrecha relación que hay entre España y México. Siempre me llevo un gran recuerdo cuando vengo, la hospitalidad, la gente sabe divertirse y habrá tiempo para explorar los puntos de este país", comentó "La Fiera".

Además del partido entre el ibérico y el noruego, habrá un compromiso de dobles mixtos entre los mexicanos Renata Zarazúa y Santi González enfrentando al estadounidense Jack Sock y la canadiense Leylah Fernández.

¿Por qué juega Rafael Nadal en la CDMX?



El juego entre Rafael Nadal y Casper Ruud, últimos finalistas del Abierto de Francia, en donde el español se alzó con la corona, se realiza hoy, 1 de diciembre. Será la primera vez que el máximo ganador de Grand Slam juegue en la Ciudad de México, pues lo ha hecho en otras partes del país como Acapulco.

El motivo de este partido de exhibición es porque el español y el noruego tienen una gira que comenzó en Argentina, el 23 de noviembre pasado: "Chicos nos vemos en Latinoamérica en noviembre con Casper, nos hace muchísima ilusión y espero que la pasen muy bien", dice un video con el que Rafael Nadal y Casper Ruud invitan a la gente a sus partidos en América Latina.

Ruud jugó dos finales de Major este año; en Roland Garros ante Nadal y en el US Open ante el también español Carlos Alcaraz, perdiendo ambos duelos, por lo que el noruego le pidió a Rafa la revancha de la final del Abierto de Francia y "La Fiera" aceptó el reto.

"Ya sé que podemos hacer, podemos jugar un partido en Buenos Aires, si me ganas te invito un asado", le dice Rafa Nadal a Casper, pero es no fue todo, pues Nadal Parera agrega: "¿Sabes qué? Te doy cinco partidos de revancha uno en Buenos Aires, otro en Bogotá, otro en Quito, otro en Belo Horizonte y otro en la Ciudad de México", señala el video.

aar