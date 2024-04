‘Tú tienes que hacer que pasen las cosas’: George X narra su experiencia en los medios de comunicación

Con una experiencia de casi tres décadas en los medios de comunicación, Jorge Bribiesca Ayala, mejor conocido como George X, hace un recuento de cómo se hizo de un camino y un nombre como reportero, conductor de televisión y comentarista.

Su pasión y afición siempre estuvo enfocada en los deportes de combate, aunado a que desde niño tuvo claro que quería estar en los medios, concretamente radio y televisión, para lo cual fue de mucha ayuda su conocimiento por el diseño de gráficos y principalmente su seguridad al tocar puertas, la primera de ellas la de la estación local de Guadalajara (Canal 4).

“Cuando vas creciendo te llegan ciertas penas o inseguridades y a veces volteo a ver y digo ‘es que no le tenía temor o miedo a nada, dije me vale gorro, que me abran la puerta, yo aquí voy, porque yo quiero hacer esto y me tienen que escuchar’. Yo no sé de dónde sacaba la seguridad, pero rindió frutos, porque así fue como empezó mi carrera”, comentó George X en exclusiva con La Razón acerca del arranque de su experiencia laboral en el Canal 4 de Guadalajara, primero como asistente de escenografía y posteriormente en una plaza de tiempo completo en digitales en la que hacía storyboards y diseño.

Su experiencia como conductor de televisión inició a raíz de que un productor que hacía shows en el Canal 4 hizo una audición para el programa ‘Superacción’.

“Audicioné, estaba tan seguro y confiado que eventualmente me dieron callback y me quedé y no fue por contactos, fue porque lo hice tan suelto, porque me sentía en mi casa y ahí empezó mi experiencia como conductor de televisión”, recordó George X.

La llegada de George X a Televisa

En 1998 se dio su llegada a Televisa como productor asociado y director de escena en el espacio de Tatiana. También hizo algunos shows como ‘Rostros de México’, éste con Jacobo Zabludovsky. No obstante, el evento que consolidó la carrera de George X como reportero y conductor fueron los Juegos Olímpicos de Sidney 2000.

“Lo que realmente catapultó mi carrera a cuadro o como reportero y conductor fue la cobertura de los Juegos Olímpicos de Sidney 2000. Yo ya hacía pequeños reportajes para Más Deporte y para Televisa Deportes, pero muy locales, espacios de 2, 3 minutos semanalmente, pero ya empezaba a construir mi currículum. Yo siempre me he puesto metas a corto plazo, metas realizables, entonces dije sabes qué, quiero ser parte del equipo de cobertura de Televisa para los Juegos Olímpicos, porque si no me cuelgo ahorita, voy a tener que esperar otros cuatro años para ser parte de unos Juegos y quien sabe qué pase”, recordó acerca de ese momento.

Después del éxito que tuvo en la cobertura de aquellos Juegos Olímpicos, Javier Alarcón, entonces jefe de los reporteros de Televisa Deportes, le encomendó a George X una misión especial: cubrir el Super Bowl XXXV en el 2001, pero disfrazado de jugador de futbol americano.

“Estaba aterrado, pero era una oportunidad que no podía decir que no. Me mandé hacer un uniforme con casco, jersey, protecciones, rodilleras, todo y fui y rebasó mis expectativas el impacto que tuvo. Fue un éxito y se corrió la voz entre la gente de la NFL, la gente de medios, y les encantó todo y me programaron para un reportaje en un show de la NFL y fue una entrevista de mi, de mi carrera, de lo que venía haciendo y me invitaron a una fiesta especial en la que había jugadores y leyendas como Jerry Rice”, platicó acerca de aquella singular experiencia.

El comienzo de la faceta de George X como comentarista

George X estuvo en Televisa hasta el 2003 y en el 2004 se mudó a Estados Unidos, donde tuvo que comenzar un poco de cero, debido a que no tenía tanta repercusión lo que había hecho en la televisora.

La cadena ESPN le brindó la oportunidad de ser la voz y reportero de los X Games, iniciando así su faceta como comentarista de deportes extremos y artes marciales mixtas.

“Me mudé a Estados Unidos en el 2004 y fue casi casi como borrón y cuenta nueva. Todo lo que hice en Televisa no tuvo tanta repercusión, porque era otra audiencia, otros canales, entonces fue como arrancar de cero, pero empecé una nueva faceta como comentarista y fue ESPN quien me dio la oportunidad de ser la voz y el reportero de los X Games, de los deportes extremos y años después empecé a hacer MMA con Bellator en el 2009 y ahí se hace esa especialización de comentarista de deportes extremos y artes marciales mixtas”, contó acerca de ese cambio en su vida laboral.

Consciente del poder de importancia de las plataformas y canales digitales en la actualidad, George X fue que comenzó una aventura con brinx_tv, una plataforma digital estadounidense que le abrió su espacio para tener su programa, en el cual realiza entrevistas a peleadores de artes marciales mixtas y atletas de deportes extremos, entre otro tipo de personalidades.

“Dije ‘necesito una casa’ y entonces brinx_tv, una plataforma digital con un par de años en Estados Unidos que está creciendo muchísimo, estaba interesada en contenido en español y mi jefe me recomendó. Les encantó lo que hacía y me ofrecieron el espacio, me dijo ‘si quieres haz tu programa’ y lo empecé a hacer desde el 10 de enero y es un espacio en el que entrevisto a atletas de deportes extremos, peleadores de MMA, boxeadores y también colegas y personalidades de la televisión; estoy contento en esta nueva faceta como conductor en la era digital”, concluyó George X acerca de su actual faceta.

