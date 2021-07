TIGRES: André-Pierre Gignac revela fecha en la que se irá del conjunto felino

Enfocado en su participación con Francia en los Juegos Olímpicos de Tokio, André-Pierre Gignac no pierde de vista a Tigres, equipo en el que milita desde 2015.

Gignac, goleador histórico del equipo de la UANL, reveló la fecha en la que se quiere marchar del cuadro felino, con el que hasta el momento cosecha ocho títulos.

Foto: Captura de Twitter

¿Cuándo dejará Gignac a Tigres?

El "Bomboro" confesó que su sueño es retirarse como futbolista vistiendo los colores de la entidad regiomontana, con la que tiene en mente jugar hasta los 39 años (actualmente tiene 35).

"Prorrogué mi contrato por tres años, no he terminado. Llegué a los 29 a Tigres, tengo 35, me gustaría estar 10 años allí; veremos al final de estos tres años de contrato", señaló el exatacante del Olympique de Marsella.

Por otra parte, Dedé admitió que le gustaría convertirse en director técnico, para lo que se preparará a partir del próximo año.

"Comenzaré los diplomas el año que viene en México y veré en Francia qué hacer en Clairefontaine", subrayó el goleador de Tigres.

