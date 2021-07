TIGRES: Gignac ya tiene preparado su festejo si le anota al Tricolor en Tokio 2020

Si México Sub23 desea avanzar a la siguiente ronda en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 primero tendrá que vencer a Francia el próximo 22 de julio y los galos se reforzaron con jugadores de los Tigres.

Francia sabe que México va con lo mejor que tiene y, por lo mismo, convocó a dos futbolista que militan en la Liga MX; André-Pierre Gignac y Florian Thauvin serán los refuerzos de los galos.

Gignac es un ídolo en Tigres y en el futbol mexicana, por lo que el jugador conoce lo peligrosa que puede ser la selección azteca, pero al ser cuestionado si celebraría un gol si le anota al Tricolor dijo que no.

"No creo (festejar si anota). Es mi país de adopción, me siento un mexicano más, tengo hijos mexicanos, cómo me han recibido hace seis años, tengo la cultura en la sangre, así que va a ser un partido muy especial para mí", señaló Gignac.

Al ser cuestiona a cerca de su cariño por México y los Tigres, resaltó que es su segunda nación, pero que no podía decirle que no a su selección y mucho menos en unos Juegos Olímpicos.

"Yo les dije que estoy feliz y al mismo tiempo triste porque no quería irme, pero una selección no se puede rechazar; es la única competición que no he jugado, era importante; lo veía en la tele cuando era joven y chiquito, ahora es más un objetivo que un sueño", acotó.

¿Cuándo se enfrentan México y Francia en Tokio 2020?

El encuentro entre México y Francia en Juegos Olímpicos se celebrará el próximo 22 de julio en punto de las 3:00 am del centro de México. Galos y tricolores están en uno de los grupos de la muerte, pues también enfrentarán al anfitrión Japón y a Sudáfrica.