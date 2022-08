André-Pierre Gignac es la máxima estrella de los Tigres en la historia y aunque la rivalidad con Monterrey es muy fuerte, el astro galo no dudó en revelar que tiene debilidad por una de las grandes leyendas de los Rayados e incluso dijo que le hubiera gustado jugar a su lado.

Gignac, en el programa Tirando Bola de Franco Escamilla, reveló que Rogelio Funes Mori, máximo goleador de Monterrey es un gran jugador y mencionó que la afición de La Pandilla debería de valorar más al "Melli".

"Yo tengo algo que decir sobre Rogelio (a la afición), que valoren a sus jugadores. Los aficionados de Rayados valoren porque tienen a un jugadorazo, es el mejor goleador de la historia. No de las mismas capacidades de (Chupete) Suazo, no es el mismo jugador. Rogelio es un goleador, el otro era un diez que hacía de todo, no se puede comparar", mencionó el "Bomboro".

Gignac supera a Funes Mori en los Tigres vs Monterrey

A continuación, el rompe redes de los felinos sorprendió con su confesión, ya que reconoció que le hubiera encantado compartir cancha como compañero de Funes Mori, pues se han enfrentado muchas veces en el clásico regio.

"Rogelio amerita mucho más respeto, son diferentes jugadores, no puedes comparar. Pero que valoren un poco más el tener un jugador así, a mí me hubiera encantado jugar con él", aseveró André-Pierre.

Gignac y Rogelio Funes Mori se han enfrentado en 20 ediciones del Tigres vs Monterrey, siendo el balance positivo para el goleador galo. El crack francés tiene 9 victorias, por 7 del ariete mexicano y 4 empates; en goles el delantero felino tiene 8 y el Rayado solo 2.

