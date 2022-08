TIGRES: Los felinos quieren su bomba y amarran a un defensor que juega en Inglaterra

Los Tigres en los últimos años se han caracterizado por traer jugadores de renombre a la Liga MX y el Torneo Apertura 2022 no parece ser ña excepción, pues los felinos tendrían amarrado a un defensor central que juega en Inglaterra.

Se trata de Samir Caetano de Souza, jugador brasileño que actualmente milita en el Watford de la English Championship, segunda división inglesa, y que de acuerdo con reportes de mediotiempo será jugador de los Tigres en los próximos días.

🔛 ¡Arrancamos con actitud al 💯 una nueva semana de preparación! pic.twitter.com/1uQ7qCQiKL — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) August 9, 2022

Según la fuente citada, Samir ocupará la plaza de extranjero del polémico jugador venezolano Yeferson Soteldo, quien saldrá con rumbo al Santos de Brasil.

Cateano debutó como profesional en el Flamengo de su país, institución en la que permaneció hasta 2015, año en el que pasó a las filas del Udinese de Italia hasta que en 2022 recaló en el Watford.

Gignac confiesa que rechazó ofertas millonarias por Tigres

El delantero francés André-Pierre Gignac confesó que rechazó ofertas millonarias de China y de Arabia Saudita, todo por seguir jugando con los Tigres en la Liga MX.

En el programa Desde el Cerro de la Silla, del popular comediante Franco Escamilla, el goleador felino dio a conocer que al momento de su renovación con Tigres tuvo dos propuestas muy lucrativas, sin embargo, prefirió seguir en México.

"Recibí una oferta de China, 18 millones por dos años, tres años en Arabia por 10 millones de euros al año, neto, pero dije que no. En este momento, iba a renovar con Tigres, yo quiero jugar algo padre, con una pasión increíble, competitivo", comenzó diciendo Gignac.

"Arabia no es Qatar, vives en una residencia con europeos o americanos, es muy complicado salir, entonces escojo un estilo de vida, una pasión, una liga para mí competitiva, donde me encanta la Liguilla, me encanta es torneo con playoffs", finalizó.