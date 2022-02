TIGRES: Sebastián Córdova lanza polémico mensaje contra Paco Villa

Luego de que en meses pasados Sebastián Córdova, refuerzo de Tigres para el Torneo Clausura 2022, reveló que Paco Villa, comentarista de TUDN, fue regañado por criticarlo, el exjugador del América volvió a la carga contra el periodista.

El medallista de bronce con el Tricolor Sub 23 en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020 subió a sus historias de Instagram un extracto de la entrevista que le hizo el Escorpión Dorado, en la cual comentó que el cronista recibió un llamado de atención por referirse a él como un "pecho frío". En la Instastory, el originario de Aguascalientes puso dos emojis en los que insinúa burlarse de Villa.

En el Torneo Clausura 2022 de la Liga MX, Córdova Reyes registra hasta el momento 213 minutos en los tres compromisos que los dirigidos por Miguel Herrera han disputado, sin sumar goles todavía.

¿Paco Villa renunció a TUDN?

Previo al partido de Jornada 3 de Liga MX entre América y Atlas, los cronistas Enrique "El Perro" Bermúdez y Francisco Villa criticaron el trabajo de la directiva azulcrema.

Durante un programa de TUDN, Paco Villa comentó: " todo el mundo está contratando jugadores que terminan contrato y el América no puede", a lo que Bermúdez agregó: "o no tienen lana o la directiva no funciona, me queda muy claro".

Por esos comentarios, ambos fueron obligados a ofrecer disculpas, situación que habría molestado a Villa, quien por eso mismo habría presentado su renuncia a la empresa.

El jueves pasado, horas antes del encuentro eliminatorio entre México y Jamaica, Paco Villa reveló que dio positivo a COVID-19, razón por la que no narró el juego, lo que levantó las suspicacias acerca de una posible salida de TUDN.

