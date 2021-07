TOKIO 2020: Estrella de los Olímpicos resalta labor de familia mexicana para que él compita

Kevin Haroldo Cordón se convirtió en el primer latinoamericano en clasificarse a unos cuartos de final de bádminton, lo logró en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y tuvo ayuda de una familia mexicana.

“En la parte física yo tengo la gran fortuna de conocer a una familia de Monterrey, que es la familia Garrido. Ellos tienen una persona que es preparador físico y Dios me lo puso en el camino", contó el guatemalteco después de hacer historia en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Cordón derrotó en octavos de final 2-1 al número 29 del mundo, el neerlandés Mark Coljouw, con parciales de 21-17, 3-21 y 21-19 en el Musashino Forest Sport Plaza.

La familia mexicana ayudó a Cordón con su entrenamiento

Kevin Haroldo destacó el trabajo de su entrenador, el indonesio Muamar Qadafi, pues le ayudó con el "conocimiento y las ideas frescas del bádminton por ser asiático".

El jugador dijo que conoció a la familia Garrido en un torneo en Los Ángeles; luego de perder un partido Marco Garrido se le acercó y le dijo que lo veía un poco lento.

"Me dijo que me daba la oportunidad de entrenar con ellos. Yo lo vi con mucha sinceridad, deseos de ayudarme y comenzamos esa aventura hasta los Juegos Olímpicos. Fue la mejor decisión que he tomado", aseguró el originario de La Unión Zacapa.

El maestro Marco Antonio Garrido Salazar, es presidente de la Asociación Regiomontana de Badminton A.C. El preparador físico Alberto Garrido, egresado de la Facultad de Organización Deportiva -FOD, en la Universidad Autónoma de Nuevo León trabajó con el atleta guatemalteco.

