TOKIO 2020: Simone Biles asegura que su lesión se debe a "demonios en la cabeza"

Simone Biles, máxima estrella de la selección de Gimnasia de Estados Unidos, se lesionó y abandonó la final por equipos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Biles explicó al término de su participación que la retirada fue por "demonios en la cabeza" y que se concentrará en cuidar su "salud mental".

🇺🇸 | TOKYO 2020: En conferencia Simone Biles explica que decidió retirarse del evento por equipos de esta noche porque tenía que poner su salud mental en primer lugar. Dice que se inspiró en Naomi Osaka, entre otros. #USA #Tokyo2020 pic.twitter.com/eMBALoqNAC — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 27, 2021

"Desde que entro al tapiz, estoy yo sola tratando con demonios en mi cabeza", explicó la gimnasta. Con esto Estados Unidos, que buscaba el tercer oro consecutivo se tuvo que conformar con la medalla de plata.

Las estadounidenses fueron superadas por el Comité Olímpico Ruso, que compite bajo bandera neutral en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Biles asegura que no fue un día fácil

Además, la gimnasta publicó un mensaje en sus redes sociales donde dejó en claro que los Juegos Olímpicos "no son una broma".

Simone compartió su sentir sobre su participación en Tokio 2020. Foto: Captura de pantalla

"No fue un día fácil, pero lo superé. Realmente siento que tengo el peso del mundo sobre mis hombros. Sé que hago que parezca que la presión no me afecta, pero maldita sea, a veces es difícil. Los Juegos Olímpicos no son una broma...", escribió Simone sobre en su cuenta de Instagram.

aar