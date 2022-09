TOLUCA vs CHIVAS: Hora y en qué canal ver EN VIVO, Jornada 12 Apertura 2022

Toluca y Chivas ponen fin a la actividad de la Jornada 12 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX este domingo 4 de septiembre con su enfrentamiento en el Estadio Nemesio Díez.

Los Diablos Rojos se presentan a este compromiso con una cosecha de 21 unidades, peleando en la parte alta de la clasificación. Por su parte, el Guadalajara acumula 15 puntos, pero llega con una racha de tres victorias al hilo.

Es la segunda ocasión en el año que estos clubes miden fuerzas en el Infierno, pues apenas el pasado 9 de abril igualaron 1-1 en dicho inmueble en el marco de la Jornada 13 del Clausura 2022.

Chivas ha resultado un obstáculo complicado para el Toluca en la última época, pues los escarlatas solamente registran dos triunfos sobre los jaliscienses en sus últimos 15 duelos, el más reciente de ellos en el Guard1anes 2020.

¿En qué canal pasan EN VIVO el Toluca vs Chivas?

El partido entre Toluca y Chivas comienza a las 17:30 horas tiempo del centro de México y será transmitido en vivo por TUDN y Las Estrellas.

Policías le prohíben a Ramón Morales dar autógrafos en el Akron

Ramón Morales es una de las grandes estrellas que han pasado por las Chivas, por lo que no es raro que los aficionados del Guadalajara le pidan fotos al exmediocampista, sin embargo, los policías que estuvieron en el partido entre el Rebaño y los Pumas no lo dejaron atender a los fans.

El propio jugador fue quien denunció que los policías no le permitieron tomarse fotos ni dar autógrafos en el entre tiempo del partido en que las Chivas le ganaron a los de la UNAM.

"Me acaban de llamar la atención la policía en el estadio de chivas, porque en el medio tiempo la gente me pidió autógrafos. Fue la policía. No la seguridad del estadio", escribió el exjugador profesional en su cuenta de Twitter.

Posibles alineaciones de Toluca y Chivas

Toluca: Tiago Volpi, Fernando Navarro, Andrés Mosquera, Valber Huerta, Brayan Angulo, Claudio Baeza, Jordan Sierra, Marcel Ruiz, Leonardo Fernández, Carlos González y Jean Meneses.

Chivas: Miguel Jiménez, Jesús Sánchez Gilberto Sepúlveda, Luis Olivas, Jesús Orozco, Fernando Beltrán, Fernando González, Alexis Vega, Roberto Alvarado, Isaac Brizuela y Ángel Zaldívar.

EVG