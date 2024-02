UFC | Campeón Mundial presume su amor por las Chivas y su lealtad a ‘Chicharito’ Hernández (VIDEO)

En la previa del esperado evento de la UFC México, una de las estrellas que asistió como espectador fue el campeón de peso mosca, Alexandre Pantoja. A pesar de haber arrebatado el título a Brandon Moreno en UFC 290, el peleador conquistó a afición azteca al llegar al evento portando la playera de las Chivas.

A pesar de haber derrotado a un ídolo local, los seguidores de las Artes Marciales Mixtas (MMA) lo recibieron con los brazos abiertos, pidiéndole fotos y autógrafos, situación a la que el brasileño respondió amablemente. Como parte de los cuestionamientos, 'The Cannibal' fue interrogado por utilizar la playera del Rebaño Sagrado y mencionó que la razón era CH14.

“Me gusta mucho el Chicharito Hernández, me encanta mucho como jugador. Lo he visto ante jugadores de Brasil y me gustó que estuviera para el frente y estuviera haciendo dribles. Me encanta mucho", explicó el peleador.

Pantoja también confesó que le gustaría conocer al 'Chicharito' y visitar la Perla Tapatía en el futuro, pues comentó que le gusta la energía de los mexicanos y mostró su admiración por el sentido de pertenencia que hay en este país.

El atleta aprovechó la cercanía con el público azteca para ofrecer su respaldado a Brandon Moreno en su combate contra el estadounidense Brandon Royval.