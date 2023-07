UFC: Polyana Viana, la guapa peleadora que pone a soñar a sus fans al mostrar todo su cuerpo en un vestido transparente (FOTOS)

La brasileña Polyana Viana, peleadora de UFC, cautivó a sus miles de seguidores en redes sociales al compartir unas fotografías en las que presumió su esbelta figura sin dejar mucho a la imaginación.

La deportista sudamericana publicó unas imágenes en las que mostró prácticamente todo su cuerpo en un vestido transparente de color negro.

Su sensual figura no pasó desapercibida para sus admiradores, los cuales le dejaron un sinfín de comentarios para llenarla de halagos.

Foto: Instagram de Polyana Viana

Hasta el momento, la publicación de la peleadora brasileña en Instagram cuenta con más de 40 mil likes y alrededor de 3,700 comentarios.

Polyana Viana, quien es conocida como la Dama de Ferro, tendrá su siguiente pelea de UFC hasta el próximo 12 de agosto, cuando enfrente a su compatriota Iasmin Lucindo.

Foto: Instagram de Polyana Viana

El día que Polyana Viana golpeó a un ladrón

Además de su belleza, Polyana Viana había llamado anteriormente la atención por motivos extradeportivos, luego de que hace cuatro años golpeó a un hombre que la quería asaltar y quitarle su celular.

Dichos hechos ocurrieron el 5 de enero del 2019, cuando la Dama de Ferro estaba esperando a un Uber afuera de su casa.

"Me preguntó la hora, lo dije y vi que no se iba y luego me dijo: 'Dame el teléfono. No intentes reaccionar, porque estoy armado'. Luego puso su mano sobre [una pistola], pero me di cuenta de que era demasiado suave", narró al respecto la luchadora de UFC en entrevista con MMAJunkie.

Al darse cuenta de ello no se quedó de brazos cruzados y atacó al asaltante. "Tiré dos golpes y una patada. Se cayó, luego lo atrapé en un estrangulamiento trasero. Luego lo senté en el mismo lugar donde estábamos antes", explicó la deportista.

Paige Spiranac sufre accidente que la deja al desnudo

La modelo Paige Spiranac, quien es considerada como la diosa del golf, tuvo un accidente que la dejó al desnudo mientras jugaba al deporte y quedó grabado en sus redes sociales.

También creadora de contenido, Spiranac tiene un lugar como una de las modelos y aficionadas más famosas del golf. Es normal que suba fotos y videos a sus redes relacionado con el deporte.

La popular influencer de golf estaba jugando y de vestimenta tenía una diminuta falda corta, que tras realizar un golpe y levantar la pelota lució más de la cuenta. Cuando se agachó, su ropa interior quedó al descubierto.

