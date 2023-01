VIDEO | Alexis Vega: El jugador se "trae" un recuerdo del Mundial Qatar 2022 y las redes lo destrozan

Antes del Mundial Qatar 2022 había grandes expectativas en Alexis Vega, jugador de las Chivas que se esperaba tuviera un torneo que lo llevara al siguiente nivel, sin embargo, al igual que toda la Selección Mexicana, su rendimiento no fue el esperado.

Aunque lo intentó, el canterano del Toluca no aportó mucho en el accionar ofensivo del Tricolor, no obstante, eso no le impidió "traerse un recuerdo de Qatar", situación que indignó al público en redes sociales por su bajó desempeño.

Alexis Vega se tatuó el logo de Qatar 2022 y todos sus goles y asistencias durante el Mundial. CRACK @Alexis_Vega9. pic.twitter.com/UtVDM6rEn5 — Ódiame Más 🦅 (@OdiameMas1916) January 4, 2023

En redes se difundió un video del nuevo tatuaje de Alexis Vega, el cual es el el logo de la Copa del Mundo Qatar 2022 y esto le trajo varias críticas entre los usuarios de las diferentes redes sociales. "Alexis Vega se tatuó el logo de Qatar 2022 y todos sus goles y asistencias durante el Mundial. CRACK", fue uno de los mensajes que recibió el delantero.

En el video en donde se ve el proceso de creación del tatuaje de Vega hay comentarios que dicen: "¿Fue al Mundial?", "¿Ganó la copa?" o "Ya sabemos donde está la mentalidad de este jugador. Soy chiva y no merece estar en el Rebaño".

Chivas presenta refuerzos para el Clausura 2023

Las Chivas quieren estar en los primeros planos de la Liga MX, por lo que presentaron a dos flamantes refuerzos para encarar el Torneo Clausura 2023, el cual será el primero de una nueva era bajo el mando del español Fernando Hierro como director deportivo.

Amaury Vergara, Presidente de Chivas y Fernando Hierro fueron los encargados de darle la bienvenida y presentar de manera oficial a Víctor Guzmán y Daniel Ríos, los flamantes refuerzos del Guadalajara, en conferencia de prensa realizada en el Estadio Akron.

“Queremos proyectos viables en la industria del futbol mexicano, en este caso los hemos repatriado a su casa (a Víctor y a Daniel) y necesitamos de la afición para hacer que sea un año exitoso para las Chivas”, comentó el presidente del Club Deportivo Guadalajara.

aar