VIDEO: ¡BRUTAL! Cristiano Ronald y su impresionante presentación con el Al-Nassr

Cristiano Ronaldo llegó el lunes a Arabia Saudita y paralizó a la nación entera, sin embargo, no se comparó con lo que fue su presentación en el Mrsool Park, estadio del Al-Nassr en donde el astro luso aseguró que rechazó muchas oportunidades en Europa para llegar al cuadro saudí.

Vestido de traje y abordo de una lujoso automóvil, El Comandante llegó al inmueble anteriormente conocido como Estadio de la Universidad Rey Saúd en donde ya lo esperaban los aficionados que abarrotaron las gradas. No obstante, primero asistió a la sala de prensa y habló sobre su fichaje con la Ola Azul.

“Puedo decir ahora que tuve muchas oportunidades en Europa, muchos clubes en Brasil, en Australia, Estados Unidos e incluso en Portugal muchos clubes intentaron ficharme. Pero, le di mi palabra a este club; sólo a Al Nassr”, explicó CR7 durante su presentación con el club árabe.

CR7 firmó un contrato por dos años y medio con su nuevo equipo luego del Mundial de Qatar 2022 y, de acuerdo con diversos reportes, ganará 214 millones de dólares al año hasta el 2025 con el Al-Nassr, lo que dio pie a que destacara: "Mi contrato es único porque soy un jugador único".

En la rueda de prensa destacó que llegó a su equipo para romper récords, igual que lo hizo en Europa. “He venido aquí para ganar. Quiero disfrutar y sonreír todos juntos aquí en el Al Nassr", dijo el jugador y señaló que está listo para jugar de inmediato.

"El mundo del fútbol está muy avanzado, la liga es muy competitiva y estoy contento de estar aquí. Tengo ganas de jugar, incluso mañana si el entrenador me da la oportunidad", comentó El Bicho y agregó:"Es bueno venir aquí. He roto todos los récords en Europa y quiero hacerlo también aquí".

Antes que la rueda de prensa terminara, Cristiano Ronaldo aseveró que no le “preocupa lo que diga la gente”, ya que “hoy en día el futbol ha evolucionado y es muy competitivo”. Además sentenció: “No es el final de mi carrera".

"Es mi decisión, me ha apoyado mi familia, sobre todo mis hijos, estamos orgullosos. La gente en Arabia Saudí me ama. La bienvenida ha sido espectacular", comentó el goleador histórico del Real Madrid. “Quiero transmitir una visión diferente del país y del fútbol aquí, y por eso he aceptado este reto", apuntó.

Cuando Cristiano Ronaldo terminó de atender a los medios, se dirigió al vestidor del estadio para ponerse por primera vez el uniforme completo del Al-Nassr. La afición de la Ola Azul estaba impaciente por recibir al goleador histórico de la Champions League.

En el vestuario saludó a sus nuevos compañeros y se dirigió al túnel que conduce al césped, cuando por fin pisó el terreno de juego saltaron chispas y tomó un micrófono para saludar al público. "Es un placer estar aquí. Ayer ya sentí la bienvenida cuando llegué al país. Voy a darlo todo por vosotros", declaró.

Ronaldo firmó balones y los pateó con dirección a las gradas, cada remate del delantero era coreado por la afición al grito de: “Siiiuuuuu”. “Espero hacer a la gente feliz, disfrutar y ayudar al país a mejorar no solo con el fútbol en la sección masculina, sino la femenina del Al-Nassr también”, dijo en el césped.

La familia de Cristiano Ronaldo, sus hijos y su pareja Georgina Rodríguez, lo acompañó en su presentación ante la afición en el Mrsool Park. Los cuatro niños saltaron al terreno de juego con la playera del equipo saudí. "Mi familia y yo queremos agradecer a todos por el apoyo y vamos a dar lo mejor de todos nosotros", afirmó El Comandante.

Se dice que en las últimas 48 horas se han vendido dos millones de camisetas del Al-Nassr con el número 7 y el nombre de Ronaldo en la espalda.

