VIDEO: Comentarista de Fox Sports México renuncia en plena transmisión en vivo

Momentos incómodos se vivieron este domingo, al finalizar el partido entre los Astros de Houston y los Athletics de Oakland, luego de que el narrador Alfonso Lanzagorta renunciara en plena transmisión en vivo.

El comentarista cantó el out 27 con el ponche de J. B. Wendelken y al hacerlo agradeció a la cadena y a los aficionados que lo siguieron en este camino.

"No me queda más que agradecer por estos 25 años a todos y cada uno de ustedes. 7 por 3 gana Oakland. De veras, muchas gracias, gracias Fox Sports por mucho y a usted sobre todo", dijo en la transmisión.

El mismo cronista publicó un video en sus redes sociales en el que se muestra cómo fue ese momento y aseguró que su salida se debe a temas de dinero.

"Hay momentos para llegar, para permanecer, momentos para retirarse. Estos seis años para quien les habla han sido maravillosos. He tenido una libertad de expresión irrestricta, quiero comentarles que he iniciado las gestiones para desvincularme de esta casa, para dar por terminado mi contrato", dijo.

Asi se vivió lo de ayer desde este lado. GRACIAS A TODOS POR SUS MENSAJES Y POR SU CARIÑO. Chapeau, Damas y Caballeros🎩🎩🎩🎩 pic.twitter.com/EmUOF0yCtY — alfonso lanzagorta (@Alfonsolanzagor) April 11, 2021

¿Qué pasará con Alfonso Lanzagorta?

El narrador aseguró que su futuro está en Chihuahua, donde transmitirá juegos de beisbol a través de la radio y donde, aseguró, tendrá un mejor salario.

"El tema es dinero. Una mejor oferta haciendo radio en Chihuahua en Like FM 101.3 de Delicias con Tito Nájera en Locura Deportiva transmitiendo los juegos de los Algodoneros de Delicias. Believe it or not", escribió en redes.

