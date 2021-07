VIDEO: El emotivo mensaje de Lionel Messi a un fan suyo de 100 años

Pocos días después de haber conquistado la Copa América con Argentina, Lionel Messi se dio tiempo para enviar un conmovedor y emotivo mensaje a un fan suyo de 100 años de edad.

El seguidor del jugador del Barcelona, cuyo nombre es Hernán, tiene el registro de cada uno de los poco más de 730 goles que ha marcado "La Pulga" a lo largo de su carrera tanto con los blaugranas como con la Albiceleste.

Las palabras de Messi

La historia de Hernán se viralizó hasta llegar al rosarino, quien a manera de agradecimiento le envió un video a su incondicional seguidor.

"¡Hola Hernán! Obviamente me llegó tu historia y me parece una locura que lleves guardados los goles de esa manera. Quiero mandarte un abrazo enorme y agradecerte por el trabajo que hacés, por el seguimiento y desearte lo mejor ¡Nos vemos pronto!", fueron las palabras que dijo el futbolista de 34 años.

"No me digas que es Messi", le dijo Hernán a su nieto Julián Mastángelo, quien se encargó de dar a conocer esta historia hace algunos meses y le respondió "¡Es Messi! Y te mandó un saludo", al tiempo que ambos lloraban de la emoción.

Julián indicó que su abuelo anota a mano los tantos de Messi con fecha y rival, pues no tiene teléfono ni computadora.

"No conoce la tecnología. No tiene teléfono, no tiene internet, ni computadora. Anota en sus hojas todos y cada uno de los goles de Messi, lleva la cuenta de todos los partidos. Cada vez que juega el Barça. Como no lo puede ver por la tele, me llama y me pregunta cuántos goles metió Messi", mencionó el nieto de Hernán.

