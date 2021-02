VIDEO: Futbolista de Chivas patea a una rival y se arma la campal en Liga MX Femenil

El vibrante empate a tres anotaciones entre Chivas y Querétaro en el desenlace de la Jornada 5 del Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX Femenil pasó a segundo plano debido a la bronca que desató Carolina Jaramillo, jugadora del conjunto rojiblanco.

El conflicto se desató después de que Jaramillo, capitana de Chivas, le propinó una patada a Jazmín Enrigue, defensa del Querétaro, quien estaba derribada en el terreno de juego.

Dicha acción le costó la expulsión a la futbolista de Chivas y además desató una pelea campal entre las jugadores de ambos equipos con empujones de por medio, incidente que las árbitros del encuentro celebrado en el Estadio Corregidora de Querétaro.

Chivas dejó escapar una ventaja de 3-0, la cual tenía en el primer tiempo gracias a los goles de Joseline Montoya, Alicia Cervantes e Isabella Gutiérrez.

Sin embargo, las cosas se le revirtieron al Rebaño Sagrado en la parte complementaria tras la bravía reacción de las locales, por las que anotaron Fátima Servín, Mayra Santana y Lizette Rodríguez.

Edgar Mejía, director técnico de Chivas, condenó y repudió la actitud de Carolina Jaramillo.

"Lo que sucedió al final no es la forma y eso no nos representa, no nos puede volver a pasar. Estoy en contra de eso totalmente", expresó Mejía en conferencia de prensa.

Guadalajara marcha en el sexto sitio de la Liga MX Femenil con 10 unidades. Pumas es líder con 13 puntos, misma cosecha que tienen Toluca y Atlas, escuadra a las que supera por diferencia de goles.

Se armó la cámara húngara en el Corregidora. Carolina Jaramillo, de Chivas Femenil, fue expulsada después del silbatazo final, por patear en el suelo a Jazmín Enrigue.



