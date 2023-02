VIDEO: Kikín Fonseca recuerda cómo el Tuca le cerró las puertas de Tigres; "aún no lo entiendo"

Francisco "Kikín" Fonseca charló con Antonio "Toño" de Valdés, para el podcast del comunicador, sobre su carrera como jugador profesional, en la que vivió grandes momentos y fue dirigido por entrenadores de mucho renombre en México.

Pese a ser campeón de la liga mexicana y de haber ido a Europa, el "Kikín" contó uno de los peores momentos que tuvo que vivir en su carrera, un duro encontronazo con Ricardo "Tuca" Ferretti, cuando el estratega llegó a dirigir a los Tigres de la UANL.

"Cuando estuvo el 'Tuca', el 'Tuca' no me dejó entrenar con la sub 20, para mantenerme en forma. Me cerraron las puertas. Seguramente tenían ese plan, para no pagarme el último año de contrato, no encuentro otra. Toño García se aventó un tiro. En Tigres no hubo un finiquito, no hubo nada, tenía que haber un finiquito para que te pudiera registrar otro equipo. Me fui a Atlante, con Miguel Herrera", reveló el exjugador de los Pumas.

¿Qué prometió el 'Tuca' como entrenador de La Máquina?

En su presentación como nuevo director técnico de Cruz Azul, Ricardo 'Tuca' Ferretti fue muy mesurado, pues aseguró que irá partido a partido, evitando hablar de trofeos.

"Aquí lo importante son los jugadores, nosotros somos piezas y vamos a buscar darles las mejores armas posibles. No me ocupan los años (que pueda estar), me ocupa el hoy y mañana hacerlo aún mejor, a través de trabajo y así las cosas se logran. No me pongo un plan, sólo pensar en ganar el próximo partido y la consecuencia de eso es a ver a dónde llegamos", comentó Ferretti en conferencia de prensa.

El 'Tuca', quien le ganó la partida a Hugo Sánchez y Antonio Mohamed para tomar las riendas de Cruz Azul, manifestó el honor que le genera estar al frente de un club tan importante y aseguró que no importan sus logros anteriores con otros equipos, pues vive del presente.

