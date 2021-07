VIDEO: Messi y el regaño que le puso a De Paul por quererse burlar de Brasil

El fin de semana se rompió una de las maldiciones más sonadas en lo últimos años. Lionel Messi por fin se pudo coronar con la Selección de Argentina en la categoría mayor.

Argentina derrotó el fin de semana a Brasil en el Maracaná y Lionel Messi se coronó, pero al ser una de las rivales más viejas en el mundo del futbol las burlas no se hicieron esperar por parte de los jugadores de la Albiceleste.

JAJSIAJSKAKAKAK DE PAUL QUERIONDALO PUDRIR Y MESSI FRENANDOLO, TE AMO ARGENTINA pic.twitter.com/SqWQd8pStf — Joako CAMPEÓN DE AMÉRICA 🇦🇷🇦🇴 (@joaqu74) July 12, 2021

Rodrigo de Paul en plena celebración empezó a corear una canción en burla a la Canarinha, con la tonada de "brasileiro, brasileño" y de inmediato Messi paró de brincar y le dijo "no, no, no", en relación a que no estaba bien lo que quería hacer.

Lionel Messi platicó con Neymar al término de la final

La Copa América terminó con el tan ansiado título de Lionel Messi con Argentina. El juego concluyó 1-0 frente a Brasil, en el Maracaná y nos regaló una de las mejores imágenes en el deporte: Messi y Neymar juntos en el túnel al vestuario.

Messi, Neymar y Leandro Paredes vivieron uno de los mejores momentos de la copa, pues los tres estaban sentados en las escaleras del túnel a vestidores, tal vez hablando de lo que fue el trámite del juego.

La espontánea escena que protagonizaron los jugadores entre risas, recordó el espíritu del juego. Uno de los comentaristas de TyC Sports comentó sobre la reunión: “Falta la gaseosa”.